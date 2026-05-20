La bronca de Úbeda con el árbitro tras el empate de Boca: «Me cuesta creer que haya actuado con sinceridad»

Por la 5° fecha de la Copa Libertadores, Boca igualó con polémica por 1-1 ante Cruzeiro y complicó su clasificación a la segunda fase del certamen continental.

El ojo de la tormenta estuvo en Jesús Valenzuela, el árbitro venezolano que no cobró ni fue a revisar una clara mano de Lucas Romero, capitán de Cruzeiro, en la última jugada del partido. Quien dio su postura fue Claudio Úbeda, que criticó fuertemente al juez principal.

«La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial para nosotros«, disparó. Luego, dio su postura sobre la situación polémica: «La última jugada fue clarísima, tranquilamente debería por lo menos haber esperado e ido a revisarla«.

La queja del Sifón y Brey tras la jugada polémica.

«Terminó el partido apresurado y me sorprende que no haya ido al VAR«, sentenció. Además, prefirió no ser del todo sincero: «No quiero decir barbaridades que ameritan la situación, peor no hay sustento para defender la última jugada, el árbitro no tiene de dónde agarrarse«.

También pidió sanciones para los jueces que no cumplen bien su trabajo: «A jugadores y técnicos se los critica cuando hacen las cosas mal; debería haber premio y castigo para los árbitros«. Por último, Úbeda cerró el tema poniendo en duda la honestidad del venezolano: «Me cuesta creer que haya actuado con total sinceridad«

Tras referirse al arbitraje, el Sifón dejó un momento para hablar sobre el rendimiento de su equipo: «Generamos muchas situaciones a favor. Estamos confiados». E hizo referencia al último partido de la fase de grupos, que definirá todo: «Tenemos una vida más. Sabemos que si jugamos de esta manera contra Universidad Católica vamos a clasificar«.

Con la igualdad, Boca se encuentra segundo en su grupo con 7 puntos, por detrás de Cruzeiro que tiene 8. Este jueves, se cerrará la fecha en Santiago, donde Universidad Católica y Barcelona se verán las caras.

El equipo de Úbeda recién volverá a jugar el próximo jueves 28 de mayo, cuando recibirá en La Bombonera al equipo chileno. No podrá contar ni con Ascacibar ni Ayrton Costa, ambos por suspensión. El Xeneize sabe que debe ganar este duelo si quiere continuar su sueño por la tan ansiada séptima Copa Libertadores.