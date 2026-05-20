El contundente pedido de Alpine a Franco Colapinto para Canadá: «Queremos consistencia»

Franco Colapinto volverá a las pistas con Alpine en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, después de conseguir el mejor resultado de su carrera en Miami. El piloto argentino terminó séptimo tras beneficiarse por la penalización al monegasco Charles Leclerc, aunque había cruzado la meta en el octavo lugar.

El gran salto del piloto bonaerense se dio en la clasificación, uno de sus puntos débiles en las fechas anteriores. En el circuito callejero de Miami logró meterse en la Q3 tanto para la sprint como para la carrera principal, y en ambas sesiones superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La actuación de Colapinto fue destacada por Steve Nielsen, director de Alpine F1 Team, en la previa de la competencia en Montreal. «Fue genial ver a Franco tan cómodo en la última fecha y queremos que ahora muestre cierta consistencia y repita ese nivel de rendimiento cada fin de semana», expresó el británico.

Mientras Colapinto dejó un saldo positivo en Miami, Gasly atravesó un fin de semana complicado. Más allá del fuerte accidente que sufrió tras un toque con Liam Lawson, el francés nunca se sintió cómodo con el A526.

Nielsen explicó que el equipo aprovechó las semanas previas al GP de Canadá para investigar los problemas de rendimiento que afectaron al auto de Gasly. “Tenemos algunas ideas y evidencias que nos sugieren qué ocurrió y esperamos que ambos autos estén nuevamente en la pelea por los puntos”, señaló, aunque evitó profundizar sobre las causas detectadas.

El directivo también remarcó que Alpine continuará apostando por el desarrollo del monoplaza. El equipo francés llevó un paquete de mejoras a Miami que le permitió consolidarse como la quinta fuerza de la parrilla, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing.

Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 13.30 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13 horas

Clasificación carrera: 17.00 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17 horas

Transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ y televisación de Fox Sports.