Nico Varrone no pudo coronar la heroica en F2; Colnaghi, por su parte, volvió a brillar en la F3

Era una remontada de aquellas, pero la bandera roja de la novena vuelta frustró la gran posibilidad de podio para el argentino Nicolás Varrone, que finalmente arribó 14° en la competencia principal de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps, sede del octavo compromiso de la Fórmula 2.

Distinta fue la suerte del italo-argentino Mattia Colnaghi en la madrugada argentina, repitiendo lo hecho ayer y coronando otro brillante 4° puesto en la Feature Race de la Fórmula 3, para lo que fue su mejor fin de semana de la temporada 2026 dentro de la especialidad.

Varrone, piloto del Van Amersfoort Racing, tuvo un arranque de carrera de ensueño, ganado cinco posiciones en la largada (de 12° a 7°) y situándose rápidamente en la pelea por el podio. De hecho, en la quinta vuelta, pudo dar cuenta de Nikola Tsolov, el líder del campeonato.

Nico, con neumático medio, llegó a estar 2°, y con récord de vuelta, hasta que el accidente de Laurens Van Hoepen motivó la bandera roja y adiós a la gran estrategia.

Una vez reanudada la competencia, Nico pasó por boxes (cosa que la mayoría evitó, cambiando gomas en la detención de carrera) para cumplir con la parada obligatoria y colocar los neumáticos superblandos. Desde allí fue al ataque, pero la alta degradación y la áspera lucha en la mitad de pelotón, no le permitió avanzar. Finalmente, Nico concluyó 14°.

El brasileño Rafael Camara (compañero de Düksen) fue el ganador, siendo escoltado por el tailandés Tasanapol Intrhaphuvasak (ART) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos), los demás ocupantes del podio. Este último sigue afianzado en el liderazgo del campeonato con 161 unidades.

Previamente, Colnaghi, piloto del MP Motorsport, volvió a pelear por el podio en la F3 y a cosechar otra importante suma de puntos para su cuenta personal en el campeonato 2026.

El joven piloto de la academia Red Bull tuvo un intenso comienzo desde el quinto puesto, batallando con Ernesto Rivera (Campos), quien fue el ganador de la carrera tras empezar sexto, Freddie Slater (el «Poleman» con Trident) y Maciej Gladsysz (ART).

Tras el primer relanzamiento, el argentino se mantuvo en la pelea con pelotón de punta. Así, a falta de dos vueltas, Colnaghi pudo avanzó hasta el cuarto puesto tras superar a su compañero Taponen, quedando a las puertas del podio.

Con este resultado Colnaghi se ubica ahora en la 16.ª posición con 20 unidades. La próxima ronda será en el circuito Hungaroring de Budapest, el próximo fin de semana, donde también competirá Varrone en la Fórmula 2.