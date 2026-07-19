El mensaje de Javier Milei y del arco político tras el partido de la Selección: «Muchas gracias, jugadores»

La palabra de Scaloni antes del alargue en la final con España en el Mundial 2026. (Foto: gentileza AP)

La caída 1-0 de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 provocó una reacción unánime en el arco político nacional. Minutos después del cierre del partido en Estados Unidos, referentes del oficialismo y de la oposición dejaron de lado las diferencias públicas para volcar en sus redes mensajes de agradecimiento hacia el plantel liderado por Lionel Messi.

En un escenario político habitualmente polarizado, las plataformas digitales funcionaron como un canal de tregua involuntaria. Los mensajes esquivaron los pases de factura ideológicos y se concentraron en destacar el esfuerzo colectivo de los dirigidos por Lionel Scaloni, instalando la tendencia «Gracias jugadores» en el tope de las interacciones en el país.

El reconocimiento de Javier Milei y el oficialismo nacional

Uno de los primeros en manifestarse de manera oficial fue el presidente de la Nación, Javier Milei, quien utilizó sus cuentas públicas para enviar un enérgico respaldo al plantel subcampeón del mundo: «Muchas gracias Jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto».

Muchas gracias Jugadores…!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026

En la misma línea institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un extenso posteo de agradecimiento en su cuenta de la plataforma X. En su mensaje, la titular del Senado remarcó: «Representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca». Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó de forma escueta compartiendo un rotundo «¡¡¡GRACIAS!!!» junto a corazones celestes y blancos.

¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca! pic.twitter.com/fYmL7rHXX6 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 19, 2026

La reacción de Mauricio Macri y los líderes del PRO

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien presenció el partido en el MetLife Stadium debido a sus funciones oficiales dentro de la FIFA, expresó su gratitud al término del encuentro. «Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos», enfatizó el exmandatario.

Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias pic.twitter.com/fj1E543EhL — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2026

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le dedicó unas palabras especiales al capitán del equipo: «Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. En las buenas y en las malas, todos juntos».

Te queremos, Capitán.



Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!



En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS.



Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia. pic.twitter.com/5j97xu91GE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 19, 2026

El mensaje de Axel Kicillof y los referentes de la oposición

Desde la vereda del peronismo, las reacciones mantuvieron el mismo tono de agradecimiento popular. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió las plataformas digitales para plasmar un sintético «¡Gracias Selección!», acompañando la publicación con una fuerte carga simbólica: una imagen de la previa del partido contra Inglaterra donde se expuso una bandera alusiva a las Islas Malvinas.

Finalmente, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, compartió su orgullo remarcando el clásico lema futbolero: «Aunque ganes o pierdas… GRACIAS. Orgulloso de esta Selección».

Aunque ganes o pierdas… GRACIAS



ORGULLOSO DE ESTA SELECCION pic.twitter.com/K43fyjgmOT — Sergio Massa (@SergioMassa) July 19, 2026

El gobernador de Río Negro también agradeció a la Scaloneta

A nivel regional, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también se sumó a las expresiones de reconocimiento tras el cierre del torneo de la FIFA. El mandatario provincial destacó el compromiso del plantel y remarcó que el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo «siempre valen la pena», más allá de que el fútbol no haya dado la alegría esperada en el alargue ante España.

GRACIAS SELECCIÓN 🇦🇷



Este equipo volvió a dejar todo por la camiseta. Jugó con coraje, con compromiso y con un amor inmenso por la Argentina.



Gracias por hacernos sentir parte de algo tan grande. Gracias por demostrar que el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo siempre… pic.twitter.com/4SSJwkCrIg — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 19, 2026

A través de sus canales oficiales, Weretilneck envió un mensaje de resiliencia enfocado en el impacto social del combinado nacional: «Los argentinos sabemos levantarnos. Y esta Selección también. Gracias por defender nuestros colores con tanta dignidad. El orgullo de ser argentinos sigue intacto», concluyó el referente patagónico.