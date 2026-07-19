Cutral Co: La estatua de Lionel Messi volvió a convocar a hinchas de Argentina

La final Argentina España se siguió en la estatua de Messi, a pesar de la lluvia. (Foto: gentileza)

A pesar del frío y la lluvia que cayó durante gran parte de la final entre Argentina y España, los vecinos se congregaron en la estatua de Lionel Messi, en Cutral Co. Las banderas, cánticos, redoblantes y paraguas para protegerse del agua, no estuvieron ausentes, y continuaron a pesar de la derrota del seleccionado argentino.

En la final del Mundial 2026, el espíritu de aliento para la Selección Argentina estuvo presente desde el principio en este punto neurálgico.

El pronóstico de lluvia se cumplió y, a pesar de ello, las familias que llegaron hasta el predio frente a la Ruta 22, en el kilómetro 1.332, siguieron la transmisión del partido que se extendió hasta el alargue de 30 minutos.

A los abrigos, se le sumaron las banderas y los redoblantes que algunos jóvenes, portaron y ejecutaron a lo largo del partido final. Aquellos que vieron el debut argentino en este predio, siguieron firmes frente a la pantalla gigante que instaló el municipio para mantener la cábala.

Los bocinazos, a pesar de la derrota, no estuvieron ausentes y las banderas flameando tampoco como una forma de expresar el agradecimiento al equipo argentino que dirigió Lionel Scaloni.

En el monumento a Messi se siguió la final Argentina – España (Foto: gentileza)

Entrada la noche todavía hubo vecinos que llegaron en sus vehículos hasta el monumento, obra escultórica de Aldo Beroisa para ver si había algún festejo aunque la transmisión ya había terminado.

Desde que Argentina debutó el pasado 16 de junio contra Argelia, el monumento de 27 metros de altura del gran futbolista argentino se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos. Allí festejaron cada triunfo de la albiceleste a lo largo de todo este Mundial 2026.

El monumento fue visitado desde su inauguración hasta ahora, en especial, durante el receso invernal, por viajeros que se detuvieron para tomarse una fotografía. Los contingentes también fueron parte de la parada obligada y mantener así el espíritu mundialista.