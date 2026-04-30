A los 39, el «Colo» Jara Lozano sigue vigente: buenos resultados en Córdoba y nuevo desafío en Bahía

Nicolás Jara Lozano tuvo un buen paso por los torneos UTR disputados en Córdoba durante abril, donde logró meterse entre los cuatro mejores en uno de los certámenes y sumar rodaje frente a jugadores de nivel ATP.

En su primera presentación, el neuquino firmó una actuación sólida desde el arranque. Superó con autoridad la fase de grupos, ganando todos los partidos ante rivales con experiencia en el circuito, lo que le permitió meterse entre los mejores cuatro jugadores.

En las semifinales se cruzó con Alejo Lingua, uno de los jugadores más fuertes del cuadro y protagonista en varios UTR y Challengers. Allí cayó por 6-2 y 6-3, en un partido ante un rival que demostró un destacado rendimiento y que luego se quedaría con el título frente a Lautaro Falabella.

En el segundo torneo, el «Colo» tuvo un saldo de dos victorias y dos derrotas y no logró meterse en la pelea por el campeonato. De todos modos, se mantuvo competitivo, sumó partidos ante rivales de buen nivel y jugó por finalizar en los puestos 13° a 16°.

Finalmente logró quedarse con el puesto 13. En las semifinales superó a Francisco Egea por 7-5 y 6-4, y en el partido decisivo venció a Ramiro Amarilla por 6-0, 4-6 y 7-5, en un exigente duelo que se extendió por 2 horas y 43 minutos.

Se viene Bahía y nuevos objetivos

El próximo desafío será la Copa Maronna en Bahía Blanca, donde su presentación será este viernes 1° de mayo. Allí, Jara Lozano partirá como el primer preclasificado y aguardará en octavos de final por el ganador del cruce entre Juan Ignacio Pérez Roldán y Laiuppa Albano. Además, brindará una clínica de tenis en Tornquist, una localidad cercana.

El torneo, si bien no otorga puntos ATP, contará con varios jugadores de nivel que lo toman como una oportunidad para sumar competencia y premios económicos, fundamentales para sostener la actividad dentro del circuito.

Luego, el neuquino volverá a Córdoba en la primera semana de junio, donde disputará nuevos torneos UTR con el objetivo de regresar a los Futures y sumar puntos ATP nuevamente, a sus 39 años

