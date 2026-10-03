«No estoy satisfecho»: Arruabarrena bajó la espuma tras la goleada de Boca y lanzó un particular pedido para Flores

Boca atraviesa un gran momento y la goleada 3-0 sobre Unión en la Bombonera volvió a alimentar la ilusión de sus hinchas. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena eligió bajar la espuma después del triunfo y remarcó que el Xeneize todavía tiene mucho camino por recorrer en las tres competencias que disputa.

«Voy a aburrir con lo mismo: vamos a tratar de pelear todo, pero no ganamos nada», sostuvo el entrenador durante la conferencia de prensa. Boca acumula ahora 16 partidos consecutivos sin perder y continúa en carrera en el torneo Clausura, la tabla anual, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El técnico valoró la evolución que tuvo el equipo durante las últimas semanas y destacó que los resultados ayudaron a fortalecer la confianza. «En cuanto a resultados, fuimos de menor a mayor, progresando. En cuanto a juego también, pero no estoy satisfecho y busco mejorar», explicó.

Arruabarrena también reconoció que es lógico que los hinchas se ilusionen por el presente del equipo, aunque insistió en la necesidad de mantener los pies sobre la tierra. Incluso apeló al humor cuando le preguntaron por las expectativas que genera Boca.

«Como dicen ahora, anulo mufa. Me toco un huevo…», expresó entre risas, antes de remarcar nuevamente que el plantel debe mantener la concentración para afrontar lo que viene.

El particular pedido de Arruabarrena para Flores

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Leonel Flores, autor de dos de los tres goles de Boca. El juvenil atraviesa un momento especial después de su aparición en Primera y su reciente debut con la Selección Argentina, y el entrenador destacó la manera en la que está afrontando esta etapa.

«Ha aprovechado las oportunidades. Tiene los pies sobre la tierra», señaló Arruabarrena, quien también contó que insiste con el representante del futbolista para que lo cuide en medio de la creciente exposición.

¡¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, LEONEL!! ¡¡FLORES ENGANCHÓ Y DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN PARA SU DOBLETE Y EL 3-0 DE BOCA SOBRE UNIÓN!! Es cosa seria…



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/PFsabdqTO9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Pero el entrenador fue más allá y reveló una preocupación puntual: el tiempo que Flores demora para llegar a los entrenamientos. El juvenil vive en Beccar y, según explicó el Vasco, tarda alrededor de una hora y media en trasladarse hasta el predio.

Por eso, Arruabarrena contó que quiere que el futbolista se mude a una zona más cercana. «Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero», comentó con su habitual tono directo.

La intención, según explicó, es que Flores pueda reducir considerablemente el tiempo de viaje y llegar más descansado a los entrenamientos. «Creo que lo van a solucionar, para que tenga 25 minutos nomás para entrenar y esté más descansado», agregó.

El entrenador también destacó el hambre y las ganas del juvenil y pidió que sea cuidado en esta etapa de su carrera, especialmente por la cantidad de personas que comienzan a acercarse después de su aparición en Primera. «Tiene mucho más para crecer, así como él y los demás chicos de Boca Predio», sostuvo Arruabarrena.

Una nueva baja para Boca

La goleada ante Unión también dejó una preocupación para el cuerpo técnico. Alan Velasco sufrió un pequeño desgarro y será baja para los próximos compromisos del equipo.

A falta de confirmación oficial, el Vasco reveló que Velasco sufrió un pequeño desgarro, (Foto: Clarín Fotografía)

Arruabarrena también se refirió a la recuperación de Tomás Belmonte, quien sufrió una lesión en los meniscos. Con su habitual tono directo, el entrenador incluso le puso un plazo como objetivo: «No le quiero meter presión, pero lo conozco a Toto y en 30 días tiene que estar».

Boca tendrá ahora que afrontar un calendario exigente. El próximo viernes 9 de octubre visitará a Instituto en Córdoba, antes de enfocarse en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y en el resto de los desafíos que tendrá durante un octubre cargado.

Mientras el equipo disfruta de una racha de 16 partidos sin derrotas, Arruabarrena insiste en mantener la cautela. La goleada ante Unión fue otra señal positiva, pero para el entrenador todavía no es momento de sacar conclusiones definitivas.