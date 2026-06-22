«No parece humano», los tremendos elogios de Ibrahimovic a Messi luego del doblete ante Austria

Zlatan Ibrahimovic se rindió a los pies de Lionel Messi tras el doblete ante Austria. (Fotos: @zlatan y AP)

Después del doblete de Lionel Messi ante Austria en el Mundial 2026, las repercusiones no tardaron en llegar y una de las más resonantes fue la de Zlatan Ibrahimovic, que se deshizo en elogios hacia el capitán argentino.

El exdelantero sueco destacó la capacidad del rosarino para sostener un nivel extraordinario incluso en los momentos de dificultad. «Jamás estuvo en duda. Hay momentos que parece humano como en el penal errado y en otros no parece humano, es Messi», expresó.

Ibrahimovic, que fue su compañero en Barcelona, también puso en valor el presente goleador del capitán argentino en el certamen. «Cinco goles en una Copa del Mundo y aún no ha jugado ante Jordania, no sé dónde terminará», agregó.

Con una comparación personal, el sueco marcó la dimensión de lo conseguido por Messi en el torneo. «Cinco goles en dos partidos… yo tengo cero goles en dos Mundiales», lanzó, entre ironía y admiración.

«Estoy feliz por él, espero que siga así. Su cumpleaños es en dos días, disfrutémoslo, porque todos disfrutamos verlo jugar», añadió. Finalmente, cerró con una frase contundente que resume su visión sobre el argentino. «Es increíble, no hay palabras», concluyó el exjugador sueco.