«No te pueden hacer un gol de un lateral»: la fuerte declaración de Riquelme tras la clasificación de Boca en la Sudamericana

Boca consiguió una clasificación muy sufrida a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena cayó 1-0 ante O’Higgins en Rancagua y terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales para avanzar de ronda en el certamen continental.

El único gol del encuentro llegó a los 32 minutos del segundo tiempo y se originó en una jugada que luego generó la fuerte reacción de Juan Román Riquelme. O’Higgins sacó un lateral desde la derecha, Nicolás Figal peinó la pelota hacia el centro del área y Francisco González definió de volea para marcar el 1-0 y llevar la definición a los penales.

Antes de partir desde Chile hacia Rosario para el enfrentamiento ante Newell’s, el presidente de Boca dialogó con la prensa y se refirió a las declaraciones de Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena, quienes habían mencionado una cuestión mental en el equipo. «Tampoco podemos llevar todo al tema de la confianza. Uno como futbolista hace declaraciones para salir del paso. Sé que los jugadores tienen mucho que hablar. A veces uno dice cosas para contestarle a los periodistas con total respeto», expresó Riquelme.

Luego, el dirigente apuntó directamente a la jugada del gol y dejó la frase más contundente de la noche: «Pero uno sabe que no te pueden hacer un gol de lateral». Además, remarcó que este tipo de errores suelen aparecer por detalles mínimos dentro de un partido. «A veces se te escapan cosas importantes por distracciones chiquititas», agregó.

Riquelme también hizo referencia al desgaste físico que atraviesa el plantel por la seguidilla de encuentros entre el torneo local y la Copa Sudamericana. «Tenemos muy poquito tiempo de descanso, vamos a jugar hasta el final de agosto cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que encuentres un equipo que te juegue diez partidos de corrido muy bien», señaló.

Más allá de las críticas, Boca terminó celebrando la clasificación desde los doce pasos y ahora se medirá con Deportivo Recoleta, de Paraguay, en los octavos de final de la Sudamericana. Sin embargo, las declaraciones de Riquelme dejaron en claro que el gol recibido en Rancagua no pasó inadvertido y que, aun con el pase asegurado, el club considera que hay aspectos defensivos que deben corregirse de inmediato.