Ipross simplifica los trámites para estudios por imágenes en Viedma

El pago y autorización del diagnostico por imágenes de Ipross en Viedma podrá realizarse digitalmente a partir de agosto. Foto: gentileza.

A partir de agosto, los afiliados de Ipross en Viedma podrán gestionar las autorizaciones para los estudios de diagnóstico por imágenes de forma digital.

De acuerdo a la obra social, se prevé que el nuevo circuito, que busca facilitar las autorizaciones, sea extendido al resto de la provincia.

Nuevo esquema

Con el nuevo esquema, los afiliados ya no deberán concurrir a las delegaciones para gestionar la autorización previa y abonar el coseguro antes de asistir al centro de salud. Sino que podrán presentarse directamente con la orden médica emitida por su profesional tratante para que gestionen la autorización digitalmente, a través del sistema del Ipross.

Además, el coseguro tampoco se abonará previamente. Sino que se registrará de forma automática en la cuenta corriente del afiliado y luego Ipross gestionará los pagos, recuperando el importe a través de los haberes o aportes del afiliado.

La obra social informó además que trabaja en la incorporación de un botón de pago para que esos coseguros puedan abonarse directamente desde la aplicación y el portal web mediante medios de pago digitales.

El nuevo circuito alcanza únicamente a los estudios de diagnóstico por imágenes y forma parte del proceso de modernización administrativa que impulsa la obra social para reducir trámites presenciales y agilizar el acceso a las prestaciones.