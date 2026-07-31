Desbaratan un centro de cultivo y acopio de marihuana en Neuquén capital

En el marco de las políticas estratégicas de prevención y lucha contra el narcotráfico, personal de la División Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos, en colaboración con efectivos de la Comisaría N° 17, desarticularon un centro de cultivo y acopio de estupefacientes en la capital neuquina. El procedimiento se llevó a cabo tras un allanamiento ordenado por el Juez de Garantías en una vivienda del barrio Bouquet Roldán.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Teodoro Planas al 1.400. Allí, los uniformados identificaron a un hombre de 30 años y procedieron a la inspección exhaustiva del inmueble, detectando una importante cantidad de cannabis y diversos elementos vinculados de forma directa con su cultivo, procesamiento y fraccionamiento para la venta.

El detalle de lo secuestrado

El despliegue policial permitió localizar la sustancia ilícita distribuida de manera estratégica en distintos ambientes de la vivienda. En la planta alta se hallaron frascos y una bandeja metálica que contenían 93 gramos de cannabis, además de picadores y herramientas destinadas al fraccionamiento. También se detectaron 11 gramos ocultos en un placard y otros 13 gramos en el sector del living.

En el sector de la planta baja los investigadores secuestraron una bolsa con 290 gramos de cannabis y restos de ramas secas.

Al ingresar al patio se constató la actividad de cultivo a gran escala tras el hallazgo de 14 plantines en macetas y otros 50 recientemente extraídos.

En total, las fuerzas de seguridad incautaron 407 gramos de cannabis listos para su comercialización y 64 plantines de distintas dimensiones.

Además del estupefaciente y los elementos de corte, el personal policial secuestró un teléfono celular y una importante suma de dinero en efectivo: 1.954.440 pesos argentinos y diversas divisas extranjeras, presuntamente provenientes de la actividad ilegal.



Fortalecimiento del trabajo territorial

Este procedimiento forma parte de las acciones sostenidas que desarrolla la Policía del Neuquén para fortalecer la prevención, la investigación y la respuesta ante delitos vinculados con la comercialización y producción de sustancias prohibidas. Desde la fuerza destacaron que la intervención coordinada de las distintas unidades especializadas permite profundizar el trabajo territorial y aportar elementos clave a las causas que tramita la Justicia.

El material secuestrado en la vivienda del barrio Bouquet Roldán.

Por el hecho, el hombre de 30 años fue debidamente identificado, quedó imputado en la causa y la investigación continúa bajo estricta intervención judicial.