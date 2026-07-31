Cipolletti extiende el corte de tránsito en calle Alem por obras de ARSA: hasta cuándo estará interrumpido
Las tareas se enmarcan en el recambio de un colector cloacal de 400 mm de diámetro. Las autoridades recomendaron a los conductores respetar la señalización del sector y planificar sus recorridos con anticipación.
La Municipalidad de Cipolletti informó que el corte en calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto debido a la continuidad de los trabajos cloacales que está desarrollando ARSA.
Las tareas se enmarcan en el recambio del colector cloacal de 400 mm de diámetro, el cual está ubicado a dos metros de profundidad.
Para garantizar la seguridad durante la ejecución, se realizará un corte total en Alem sur entre La Esmeralda y Sáenz Peña, y las cabeceras en ambas arterias.
El personal de tránsito estará presente en el sector para ordenar la circulación vehicular.
Las autoridades recomendaron a los vecinos y conductores respetar la señalización instalada en el sector y planificar sus recorridos con anticipación mientras se desarrollen los trabajos.
Según informó ARSA, la refacción forma parte del plan de mejoramiento del sistema cloacal de la ciudad, orientado a optimizar el servicio y la infraestructura urbana.
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