Cipolletti extiende el corte de tránsito en calle Alem por obras de ARSA: hasta cuándo estará interrumpido

El tránsito se verá afectado en su totalidad hasta la primera semana de agosto. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti informó que el corte en calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto debido a la continuidad de los trabajos cloacales que está desarrollando ARSA.

Las tareas se enmarcan en el recambio del colector cloacal de 400 mm de diámetro, el cual está ubicado a dos metros de profundidad.

Para garantizar la seguridad durante la ejecución, se realizará un corte total en Alem sur entre La Esmeralda y Sáenz Peña, y las cabeceras en ambas arterias.

El personal de tránsito estará presente en el sector para ordenar la circulación vehicular.

Las autoridades recomendaron a los vecinos y conductores respetar la señalización instalada en el sector y planificar sus recorridos con anticipación mientras se desarrollen los trabajos.

Según informó ARSA, la refacción forma parte del plan de mejoramiento del sistema cloacal de la ciudad, orientado a optimizar el servicio y la infraestructura urbana.