Homicidio culposo en Jacobacci: buscarán acuerdo para evitar el juicio oral contra un conductor

Un hombre que atropelló y mató a otro en Jacobacci en febrero de 2025 podría beneficiarse con un mecanismo de “solución alternativa” sin enfrentar un juicio, según el acuerdo esbozado hoy por iniciativa del abogado que representa a la familia de la víctima.

El imputado es José Bianchi, quien ayer se presentó vía zoom en la audiencia de control de acusación, convocada para fijar las pautas de un futuro juicio. Pero durante el intercambio que presidió el juez Sergio Pichetto surgió la variante de buscar un acuerdo de compensación, para lo cual las partes se dieron un plazo de 15 días.

Bianchi conducía su vehículo Chevrolet en la mañana del 3 de febrero de 2005 por la avenida Roca, de la localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Bariloche, y al aproximarse a la esquina con la calle Pastor Obligado, embistió a un peatón, identificado como Francisco Huenchual, quien cruzaba en forma transversal.

El fiscal Guillermo Lista le atribuyó responsabilidad a Bianchi en el delito calificado como homicidio culposo, por haber conducido su vehículo de forma “imprudente y antirreglamentaria”. Dijo que la víctima “tenía prioridad de paso”, según la ley de Tránsito, porque cruzaba por delante del auto “en el sector que conforma la senda peatonal”.

Graves heridas que le ocasionaron la muerte

A causa del severo impacto con el rodado, el infortunado transeúnte sufrió fracturas de fémur, de columna y “traumatismo cerrado de abdomen con sangrado activo”, según precisó Lista. Fue trasladado horas después a un sanatorio privado de Bariloche, donde falleció el 25 de febrero, a consecuencia de esas heridas.

Según el fiscal, la culpa del conductor resultaba evidente porque debió haber circulado “con cuidado y prevención, conservando en todo momento el control del vehículo”, según lo establecen las normativas. Dijo que la supuesta excusa de que la visión de Bianchi se vio afectada por la luz solar no obra en su favor, porque el accidente con un peatón involucrado fue “una situación que debió prever”.

El abogado querellante Jorge Pschunder no lo había conversado antes con el fiscal (como es usual), pero al tomar la palabra expuso en la misma audiencia “la posibilidad de llegar a un acuerdo”, por lo cual pidió una prórroga. De otro modo lo razonable sería que un juicio y condena le depare a Bianchi una pena de prisión en suspenso.

El defensor particular del acusado, Rodolfo Rodrigo, prestó conformidad y también lo hizo el fiscal Lista, luego de que el juez recordara que el Código Procesal Penal promueve las soluciones alternativas. Dice textualmente en el artículo 14 que los jueces y fiscales “procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Pichetto insistió en que la opción de llegar a juicio no es la única posible y exhortó a las partes a “agotar las soluciones alternativas”, para lo cual impuso una suspensión de plazos procesales por 15 días.