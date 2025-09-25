Noche de boxeo en Cutral Co: «Kelo» Nieva es el crédito local y «El Misil» Isla pelea en la estelar

El Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co recibirá este viernes una velada de boxeo que promete y tendrá créditos locales y regionales.

El local Ezequiel «Kelo» Nieva (récord de 5-3-3) peleará en uno de los combates semiestelares contra Sergio «Artillero» Scaringi (3-2-1). Será a 6 asaltos en la categoría ligero.

El duelo estelar será el del neuquino Axel «El Misil» Isla (12-3-2) contra Francisco «La Cobra» Olguín (8-3-0) desde las 21 horas. «Es un rival más alto que yo, maneja bien la distancia. Sabemos que es un boxeador que sale muy fuerte los primeros rounds, tiene la mayoría de sus peleas ganadas por knockout», analizó Isla en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Nosotros en base a eso hemos hecho una preparación física y técnica muy buena. Intentaré ir contrarrestando sus virtudes durante la pelea», agregó el neuquino.

La velada comenzará a las 19 con dos combates previos al de Nieva – Scaringi. Guillermo «Lobo» Gutiérrez se enfrentará a Nicolás Zárate en la categoría Welter y Abraham “Pitbull” Vargas con Jairo Campos en la categoría Superligero.

Las entradas tienen un valor de $5.000 pesos en el caso de las populares y $10.000 el ring side. El evento tendrá transmisión televisiva de Fox Sports.