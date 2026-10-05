Nueve argentinos disputarán el Masters 1000 de Shanghai: el cuadro y los posibles rivales

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán los principales exponentes de la legión albiceleste en el Masters 1000 de Shanghái (China), a disputarse desde el próximo miércoles.

Tanto el mayor de los hermanos Cerúndolo como el tenista platense inician su participación en la segunda ronda, beneficio que reciben los jugadores preclasificados del torneo. De esta manera, ambos deberán esperar para conocer sus respectivos rivales en segunda vuelta.

En el caso del bonaerense Cerúndolo, 20° del ranking, su contrincante saldrá del duelo que protagonizarán el australiano Rinky Hijikata y un jugador proveniente de la qualy. Por el lado de Tomi, 31° del escalafón, su rival saldrá del choque entre el canadiense Denis Shapovalov o el inglés Cameron Norrie, dos rivales de peso que chocarán en la primera instancia.

El italiano Sinner seguirá fuera del circuito. Su situación causa preocupación y no vislumbra certeza a futuro.

Por fuera de los preclasificados, hay otros siete jugadores argentinos que serán de la partida en el certamen chino, cuyo primer preclasificado y máximo favorito al título será el alemán Alexander Zverev, campeón este año de Roland Garros y del US Open.

Por la parte alta del cuadro aparece Marco Trungelliti, que espera por un jugador proveniente de la clasificación. En caso de triunfo, el santiagueño tendría un duro cruce ante el ruso Andrey Rublev.

En cuanto a la parte baja, Facundo Díaz Acosta irá ante el portugués Nuno Borges; Thiago Tirante frente al serbio Hamad Medjedovic; Mariano Navone contra el español Pablo Carreño Busta; Camilo Ugo Carabelli, ante un qualy, y Sebastián Báez frente al estadounidense Marcos Girón.

El restante argentino que disputará la cita china será el bonarense Juan Manuel Cerúndolo. Su rival en primera instancia, al igual que Trunge y Carabelli, será también un tenista proveniente de la qualy. En caso de superar el debut, el menor de los hermanos deberá bailar con una de las más difíciles, nada menos que el español Carlos Alcaraz, preclasificado N°2.