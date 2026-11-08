ANSES: quiénes cobran del 11 al 13 de noviembre 2026 y cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha formalmente su calendario de pagos de noviembre 2026 a partir de este miércoles 11 de noviembre 2026, fecha en la que comenzarán a acreditarse los haberes que incorporan el reajuste mensual del 1,93% atado a la inflación minorista de septiembre del INDEC.

Como el feriado del lunes 9 y la suspensión de compensaciones electrónicas del martes 10 acotaron la semana financiera a solo tres jornadas hábiles, el organismo previsional debió diagramar un cronograma comprimido que contempla turnos múltiples y pagos agrupados durante el viernes 13, obligando a los titulares de jubilaciones mínimas, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH) a verificar con exactitud su turno para evitar demoras en las sucursales bancarias.

Calendario semanal ANSES: qué días se cobra del 11 al 13 de noviembre 2026 por DNI tras los feriados papales

Durante esta semana corta de apertura, los depósitos bancarios se concentrarán de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono): DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre 2026 (triple turno bancario extraordinario).

($514.158,46 brutos con bono): Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF) : DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre 2026.

: Asignación por Embarazo (AUE) : DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre 2026.

: Pensiones No Contributivas (PNC) : DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre 2026 (bloque extraordinario de seis terminaciones juntas). DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre 2026 (cierre total del cronograma de PNC).

: Asignación por Prenatal y Maternidad : Prenatal (DNI 0 y 1): jueves 12 de noviembre 2026. Prenatal (DNI 2 y 3): viernes 13 de noviembre 2026. Maternidad y Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) : cobro habilitado para todas las terminaciones de documento a partir del 11 y 12 de noviembre 2026, extendiéndose hasta el 10 de diciembre 2026.

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Mi ANSES y ventanillas bancarias: cómo auditar la liquidación y evitar traslados innecesarios

Frente a la superposición de prestaciones en jornadas consecutivas, los canales de autogestión permiten constatar la acreditación antes de salir hacia las sucursales: