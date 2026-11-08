Feriados bancarios por la visita del papa León XIV: cuándo reabren los bancos y cómo retirar efectivo

La combinación entre la celebración gremial del sector financiero y el cronograma de asuetos, dispuesto por la visita apostólica del papa León XIV, generó un escenario operativo inédito para el sistema bancario argentino.

Los feriados bancarios por la visita del papa León XIV, articulados a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, paralizan la actividad presencial en ventanillas durante varias jornadas consecutivas, desafiando la capacidad de respuesta de las entidades financieras y los hábitos cotidianos de los usuarios.

Visita del papa León XIV: cronograma de los feriados bancarios y fechas de reapertura de sucursales

El esquema de suspensión presencial acordado por las cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) varía según la jurisdicción, extendiendo los feriados bancarios por la visita del papa León XIV de forma escalonada:

Lunes 9 de noviembre 2026 (Feriado nacional extraordinario): asueto administrativo general en todo el país por la misa del pontífice en el barrio porteño de Palermo, manteniendo cerradas las entidades financieras de todas las provincias.

(Feriado nacional extraordinario): asueto administrativo general en todo el país por la misa del pontífice en el barrio porteño de Palermo, manteniendo cerradas las entidades financieras de todas las provincias. Martes 10 de noviembre 2026 (Feriado especial regional): sin actividad bancaria exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que en Río Negro, Neuquén y las demás provincias se retoma la atención presencial habitual.

(Feriado especial regional): sin actividad bancaria exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que en Río Negro, Neuquén y las demás provincias se retoma la atención presencial habitual. Miércoles 11 de noviembre 2026 (Reapertura en CABA y Córdoba, cierre en PBA): reabren los bancos en territorio porteño y cordobés, pero las sucursales de la provincia de Buenos Aires permanecen cerradas debido a la jornada festiva por la misa de despedida en Luján.

Visita del papa León XIV: canales digitales y retiro de efectivo durante los feriados bancarios

Frente a la inactividad de las ventanillas tradicionales, las entidades financieras y las redes de cobro dispusieron planes de contingencia para mitigar el impacto de los feriados bancarios, por la visita del papa León XIV: