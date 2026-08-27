Oficial: Franco Colapinto correrá para Alpine en la temporada 2027

Lo que hasta ahora era una posibilidad concreta, se hizo oficial: Franco Colapinto seguirá siendo piloto de Alpine de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1 y continuará como compañero de Pierre Gasly. Así lo confirmó tanto la escudería de Enstone como el piloto argentino, que se expresó en redes sociales. “¡¡¡Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!!”, escribió el pilarense.

“¡¡¡Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!”, siguió. “Esto recién empieza… todavía queda Argentina para ratooo. 2027, vamos con todo”, completó Colapinto, que también participó del spot oficial de Alpine.

Confianza renovada

Colapinto llegó a la escudería francesa como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan, que dejó su puesto por rendimientos inconsistentes. Ahí se empezó a ganar la confianza de Flavio Briatore.

Luego, Franco fue ratificado para la temporada 2026, en la que logró una marcada evolución durante el campeonato, en el que sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y colaboró para que la escudería alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

El argentino mejoró en este 2026 y se ganó la continuidad en la Máxima. (AP)

Así lo anunció Alpine

En el video publicado por Alpine, se ve una reunión entre Briatore, Colapinto y Gasly que es interrumpida por Steve Nielsen, quien muestra una pintura de los tres que les obsequiaron. ”Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos», se queja el italiano. «Quiero la de 2027. Pierre (Gasly), vos sabés que estás en la de 2027», continúa. «¿Y yo?», responde Colapinto. «¿Querés estar en la de 2027? Ok, dile a los pintores que mantenemos a estos para 2027. Nos ahorramos plata», bromea antes de los festejos de ambos pilotos.