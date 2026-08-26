Sería inminente el anuncio de Alpine sobre la continuidad de Franco Colapinto para 2027

Se espera que Flavio Briatore, conjuntamente con el argentino, hagan el anuncio a través de un video.

Lo que es un secreto a voces, en las próximas horas puede tener el anuncio que tanto se espera. Fuentes confiables aseguran que Franco Colapinto ya tiene la continuidad asegurada en el equipo Alpine para 2027, anuncio que se haría antes del Gran Premio de Italia, a disputarse en Monza.

Tras varias semanas de espera e incertidumbre, finalmente el team francés parece ya haber tomado la decisión de confirmar al piloto argentino de 23 años en la segunda butaca por segundo año consecutivo. El comunicado llegaría a través de un video, con el italiano Flavio Briatore portando la noticia.

La negociación venía avanzada hacía tiempo, pero el propio Briatore, representante del pilarense, aguardaba algún posible bombazo en el mercado de pases de pilotos, cosa que finalmente no sucedió. En consecuencia, el Asesor Ejecutivo de la escudería se terminó de inclinar por Franco para ser compañero de Pierre Gasly.

Más allá de la polémica que envolvió a Franco en el Gran Premio de Países Bajos, con una injustificada sanción y toda la controversia que eso generó luego en redes sociales con la FIA y los comisarios de carrera, el argentino, como se apuntó anteriormente, hizo méritos suficientes para ganarse la butaca por otra temporada.

Además de haber sumado puntos en seis carreras (totalizó 19 unidades) siendo en muchas ocasiones el mejor de la escudería, Colapinto, entre 2025 y 2026, es el piloto con más competencias completadas en la actual parrilla con 29 Grandes Premios. Adempas, en el presente campeonato es el tercer piloto con más cantidad de vueltas completadas.

Si bien tras algunas declaraciones, como la hecha el pasado 23 de junio, Briatore se había mostrado hermético, las buenas actuaciones de Franco de Silverstone y Bélgica (coronó la maniobra del mes) terminaron de convencer. De allí en más, el mandamás del team, que además invirtió en el contrato del piloto pilarense, aprobó y reivindicó públicamente las actuaciones del volante albiceleste.

El rendimiento deportivo estuvo respaldado además por el apoyo económico. Las grandes empresas que acompañan a Franco en estos años ratificaron su continuidad y redoblaron la apuesta; otro aspecto no menor y que, puntualmente para Briatore, es esencial.

Con todo esto, el anuncio puede llegar en cuestión de horas. Lo que sí, de acuerdo al fuerte trascendido, el mismo sería antes del fin de semana de Monza, del 4, 5 y 6 de septiembre.