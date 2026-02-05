Otro golpazo para el Argentina Open: Gael Monfils se bajó del torneo

El Argentina Open comenzará el próximo 9 de febrero y se extenderá hasta el domingo 15. El torneo ATP 250 es el más importante que se desarrolla en el país del calendario tenístico. Este miércoles sufrió una baja de peso: Gael Monfils confirmó que se baja del certamen por problemas físicos.

El francés, actualmente 165° del ranking, que supo ser número 6, recibió una Wild Card para ser parte del certamen. El tenista de 39 años era uno de los atractivos de la edición 2026, por su gran tenis y carisma dentro y fuera de la cancha.

Con un video, confirmó su ausencia debido a un virus estomacal que contrajo en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada: «Hola chicos. Lo siento mucho, tengo que anunciar que no puedo jugar en Buenos Aires este año. Volví a casa después de Australia y me enfermé. Como pueden escuchar y ver, estoy muy mal. Y por supuesto, mi médico me dijo que necesito más semanas para recuperarme», comunicó Monfils.

También reveló las dificultades para llevar adelante los entrenamientos: «No pude practicar, no pude moverme durante varios días, así que lamento mucho anunciar que no puedo jugar». Cabe destacar que el francés no volverá a jugar en Buenos Aires, ya que anunció que se retirará al final de la temporada 2026: «Después que termine mi carrera quiero venir a visitar este torneo, espero verlos pronto», cerró.

Esta baja se da después de que días atrás la organización del Argentina Open anunciara que Lorenzo Musetti no estará presente. El italiano (5° del mundo) era el gran candidato al título, pero sufrió un desgarro en el biceps femoral derecho y debió abandonar en los cuartos de final de Australia frente a Djokovic.

Tras esta ausencia, el mejor preclasificado del torneo será el argentino Francisco Cerúndolo (19°). Lo sigue Luciano Darderi (24°) y Joao Fonseca (34°), defensor del título. Durante el sábado y domingo se realizará la Qualy y el lunes comenzará el cuadro principal.