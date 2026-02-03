Copa Davis: Argentina se pone a punto para la dura serie frente a Corea del Sur

El equipo argentino de Copa Davis ya se encuentra en Corea del Sur. Luego de un tedioso viaje de 36 horas hasta Busan, el seleccionado dirigido por Javier Frana se prepara para un picante duelo frente a los asiáticos.

La serie, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026, se disputará desde el viernes 6 hasta el domingo 8. La albiceleste afrontará este duelo con cinco debutantes: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich. Cabe destacar que Andrés Molteni fue baja de último momento por una lesión en el hombro. En su lugar ingreso Ficovich.

El equipo argentino para enfrentar a Corea.

Este martes, el equipo argentino completó su segundo día de entrenamientos en el Gijang Gymnasium, cancha rápida y cubierta donde se disputará la serie. Además de la complicada logística para llegar hasta el lugar, la albiceleste debe tener recaudos con la alimentación, el clima (se registran temperaturas bajo cero) y el buen descanso, que se dificulta por la gran diferencia horaria entre países.

El duelo frente a los asiáticos comenzó ya hace varias semanas. Luego de que Argentina conociera el rival para esta instancia, la AAT (Asociación Argentina de Tenis) le pidió al local que la serie se adelante uno o dos días, ya que la próxima semana comienza el ATP de Buenos Aires, donde participarán las mejores raquetas argentinas. Corea se negó rotundamente y por ese motivo Frana realizó una convocatoria inédita.

El Gijang Gymnasium , sede de la serie ante los asiáticos.

Corea del Sur contará con Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

La serie comenzará el próximo viernes a las 23 (Hora Argentina) y finalizará en la madrugada del domingo. Habrá 5 partidos a lo largo del fin de semana (4 singles y un dobles) y cada encuentro se juega al mejor de tres sets. Hasta el momento, no se conoce el orden de partidos, que se sorteará el próximo jueves.