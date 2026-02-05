Cuti Romero y una pelea entre gigantes: Real Madrid y Barcelona lo quieren en sus filas

Cristian Romero hizo público su fastidio con la dirigencia del Tottenham, sus horas en Inglaterra parecen contadas y rápidamente, los dos gigantes de España empezar a sacar cuentas. Real Madrid sigue sus pasos hace un par de años, pero ahora se metió Barcelona y se viene una batalla que promete varios capítulos.

Cuti, uno de los mejores defensores del planeta, exhibió su enojo con las autoridades en su cuenta de Instagram tras la derrota con el Bournemouth, a principios de enero, y luego del empate con el Manchester City el último fin de semana. Apunta a los directivos por su ineficiencia para reforzar el plantel que comanda el danés Thomas Frank.

A raíz de esta situación, medios de Europa ponen al central de la Selección Argentina como uno de los futbolistas más requeridos por los equipos de España. Incluso mencionan al tercero en discordia, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

¿Romero señala a España? Las horas de Cuti en los Spurs parecen contadas. (Archivo)

El dueto de Madrid, atento a la situación de Cuti

En Madrid están interesados por Romero desde mediados del año pasado. El Merengue ve que necesitan al cordobés para ocupar un puesto en el que el último tiempo les costó encontrar solidez, entre las reiteradas lesiones de Éder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba, y los altibajos de Dean Huijsen y Raúl Asencio.

Mientras que el Atleti, por la gran cantidad de argentinos que hay en el plantel de Simeone, se propuso como una alternativa más que probable. Incluso, existieron conversaciones y estuvo cerca de concretarse. El Cuti quería jugar la Champions League 2025/2026, algo que consiguió recién al ganar la Europa League con los Spurs, por eso finalmente no se avanzó en la operación.

Éramos pocos y apareció Barcelona

Cuando los caminos de Cristian Romero conducían a Madrid, se metió Barcelona, otro gigante de España y el continente. Mundo Deportivo publicó este jueves que el equipo Culé también tiene anotado el nombre del Cuti. Es más, rememoró un presunto interés años atrás, en teoría, impulsado por Lionel Messi. ”Uno de los motivos del interés, se contó temporadas atrás, fue el consejo dado por Leo Messi”, reportó el portal. Se viene una gran batalla por el central cordobés.