Pacífico se hizo fuerte en Plaza Huincul y logró su primer triunfo en la Liga Federal de básquet
Venció a Petrolero por 69-61, en el inicio de la tercera fecha de la competencia.
Pacífico, siempre candidato y con el cartel de campeón del PreFederal, se recuperó y cumplió con ese lema de que la tercera es la vencida. El Decano se hizo fuerte en Plaza Huincul, venció a Petrolero Argentino por 69-61 y dejó atrás las primeras dos caídas en la división Sur de la Liga Federal de Básquet.
Gustavo Maranguello, con su clásico doble-doble (15 puntos y 12 rebotes), fue la gran figura en La Cueva y lideró a los de Maximiliano Rubio. Lucas Romera y Exequiel Sánchez, con 11 cada uno, también fueron importantes en el vencedor. En el local sobresalieron Sebastián Ojeda y Ricardo Brite, con 14 cada uno.
El Decano dominó desde el principio
Pacífico comenzó el partido con mayor intensidad y efectividad, ante un dueño de casa que se mostró errático. Por eso no extrañó el 21-14 con el que terminaron los primeros 10 minutos. En el segundo, Petro mejoró y acortó la distancia, que fue mínima (33-34) camino a vestuarios.
La paridad se extendió en el inicio del tercer cuarto, pero Pacífico recuperó el protagonismo, ganó 17-11 y se encaminó a una victoria que fue incuestionable. Luego de las caídas ante Independiente y Centro Español, el Decano puso primera. Petro, por su parte, acumula tres caídas.
Una de las diferencias se dio en los tiros de campo, con un 53% (16-30) para la visita y 45% (17-38) para el local; mientras que también hubo una importante brecha en los rebotes, con 44 para el Decano y 36 para el Matador.
Lo que viene y las posiciones
Con estos resultados, mandan Independiente, Centro Español y Pérfora con registro de 2-0; más atrás aparecen Deportivo Roca y Atlético Regina con 1-1, Pacífico está 1-2, Club Plottier 0-2 y Petrolero 0-3. La fecha tendrá continuidad el miércoles 18 de marzo a las 21, con Pérfora vs. Atlético Regina, en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, y el jueves 19, en el mismo horario, con Club Plottier vs. Deportivo Roca, en El Histórico.
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