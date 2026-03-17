Depo Viedma cayó ante Villa Mitre, por la Liga Argentina de básquet: fue 83-77 en Bahía

Cáceres fue el golador de la noche, con 24, pero no alcanzó. (Prensa Villa Mitre)

En un partido muy intenso, Deportivo Viedma cayó 83-77 ante Villa Mitre, en Bahía Blanca. El equipo rionegrino peleó hasta el final, pero el local fue más sólido, sostuvo la diferencia y festejó ante su gente, en el duelo por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

Con este resultado, el conjunto de Guillermo Bogliacino quedó con un registro de 16 triunfos y 14 derrotas, en la octava posición; mientras que Villa Mitre subió a 14-16 y subió hasta el puesto 11.

En el inicio del encuentro, Villa Mitre marcó el ritmo con efectividad y logró adelantarse rápidamente, llegando a sacar una ventaja de ocho puntos (12-4). Sin embargo, Viedma reaccionó tras un tiempo muerto, ajustó su juego, movió el banco y, con buenas acciones colectivas, logró descontar. El conjunto bahiense se llevó el primer cuarto por 20-17.

En el segundo parcial, Villa Mitre volvió a tomar el control y llegó a estirar la diferencia a diez (30-20), ante un Viedma que por momentos no lograba asentarse. Pero otra vez el Depo respondió: el DT pidió otro minuto, metió rotación y remontó hasta igualar el marcador. En un cierre muy luchado, se fueron al descanso empatados en 40 (parcial 20-23).

Ventaja mínima para Villa Mitre

Después del entretiempo, el trámite se mantuvo igual de cerrado, con errores de ambos lados, pero con una intensidad que no bajó en ningún momento. Viedma llegó a pasar al frente (44-48), mostrando carácter y buen juego, aunque Villa Mitre respondió con un triple en la última jugada para quedarse con el tercer cuarto por 63-60 (parcial 23-20).

En el último tramo, el partido siguió siendo palo a palo, pero algunos errores en los pases de Depo fueron bien aprovechados por Villa Mitre, que con efectividad y personalidad logró sacar una ventaja decisiva para quedarse con el triunfo por 83-77 (parcial 20-17).

Por el lado de Viedma sobresalieron Luciano Cáceres, con 24 puntos, y Nicolás Paletta, con 16. En el vencedor Emilio Giménez llegó hasta 16, Federico Harina hizo 14 y Franco Pennacchiotti capturó 8 rebotes.

Los dirigidos por Guillermo Bogliacino volverán a Viedma para cerrar la fase regular ante su gente, recibiendo a Central Entrerriano y Centenario.