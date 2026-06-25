A un día de la catástrofe en Venezuela por los terremotos: los muertos ascienden a 235 y hay más de 4.300 heridos

Con información de AFP.

El saldo trágico de los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el último miércoles continúa agravándose a medida que avanzan las tareas de rescate y remoción de escombros.

En las últimas horas, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó un nuevo dramático balance oficial: la cifra de víctimas fatales ascendió a 235 y los heridos ya superan los 4.300.

«Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar a nuestros establecimientos», detalló el funcionario a la televisión estatal. El reporte previo daba cuenta de 188 muertos y 1.500 heridos, evidenciando el rápido aumento de las cifras a medida que se accede a las zonas más castigadas.

La catástrofe fue provocada por dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas un minuto de diferencia y acompañados desde entonces por más de 130 réplicas.

La zona más golpeada es La Guaira, una población costera próxima a Caracas cuyo aeropuerto principal quedó inhabilitado. El gobierno interino, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, declaró la región como «zona de desastre» y decretó el estado de emergencia nacional.

Foto: Gentileza REUTERS/Gaby Oraa.

Búsqueda a contrarreloj y el drama de los hospitales

A 24 horas del desastre, el panorama en La Guaira es desolador. Frente a los edificios reducidos a escombros, periodistas de AFP reportaron los testimonios de los sobrevivientes que escarban desesperados con sus propias manos y herramientas caseras intentando encontrar a sus seres queridos.

«Fue terrible, todo se desplomó», relató Yilsmaris Blanc frente a un edificio fracturado. En varios sectores, los residentes escuchan voces bajo las pesadas placas de concreto.

«Están con vida, le decimos que no fuercen la voz, que respiren corto», explicó Antonio Bermúdez mientras intentaba mover, sin éxito, las losas de cemento. En otra zona cercana, los vecinos escucharon llorar a una niña atrapada durante horas, quien lamentablemente falleció poco después.

La emergencia trasladó su foco crítico a los hospitales de Caracas. El Hospital Domingo Luciani, ubicado en el este de la capital, es el epicentro de una tragedia paralela: decenas de niños y adolescentes llegan solos en ambulancias tras ser rescatados de los escombros.

Médicos del lugar relataron que algunos menores logran dar su nombre, mientras que otros ingresan identificados apenas con un trozo de cinta adhesiva en el brazo. «La mayoría no tiene familiares. Llegan solos porque los paramédicos los sacan de los escombros y los traen directo para acá, ya que en La Guaira los hospitales están muy llenos«, explicó una médica.

En medio del caos, se registraron además incidentes de saqueos en comercios destruidos.

Foto: Gentileza REUTERS/Maxwell Briceño.

La respuesta de la comunidad internacional

Ante la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional activó un amplio operativo de asistencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayudar a sus «nuevos y grandes amigos» y anunció un paquete de 150 millones de dólares.

De ese monto, 100 millones se destinarán a un fondo humanitario de la ONU y el resto a ONGs que operan en el terreno. En paralelo, el Comando Sur estadounidense confirmó el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para proveer servicios de movilidad y entrega de ayuda de emergencia.

La región latinoamericana también se movilizó de inmediato. Colombia anunció el envío de un equipo de más de 60 rescatistas, cuatro perros rastreadores y 12 toneladas de ayuda humanitaria. «Colombia siempre ayudará a Venezuela», afirmó el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dispuso el envío de un hospital de campaña, 36 bomberos y técnicos de rescate, en una jornada donde la Cancillería brasileña confirmó la muerte de dos de sus ciudadanos en el sismo.

A los esfuerzos de los países vecinos se sumó el anuncio de envío de socorristas por parte de Chile y México —naciones con probada experiencia en el manejo de este tipo de desastres—, junto con ofrecimientos de ayuda provenientes de Argentina, España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea.