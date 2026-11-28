Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. Para su entrenador, Abel Ferreira, fue la tercera consagración en el certamen, luego de las obtenidas en 2020 y 2021.

El Pincha, en tanto, se quedó a las puertas de conseguir su quinta Libertadores. Después del gol de Ramón Sosa, al inicio del complemento, el conjunto platense tuvo varias chances para igualar el encuentro, pero no pudo vencer a Carlos Miguel y debió conformarse con el subcampeonato.

Con este título, Brasil extendió a ocho ediciones consecutivas su dominio en la competencia. La racha comenzó en 2019, cuando Flamengo derrotó a River en la final disputada en Lima, y continuó con las consagraciones de Palmeiras (2020 y 2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023), Botafogo (2024), Flamengo (2025) y ahora el Verdao.

Un primer tiempo muy trabado en Montevideo

Los primeros minutos fueron de estudio y ninguno de los dos equipos logró generar situaciones claras de gol. Palmeiras manejó la posesión, mientras que Estudiantes se replegó y apostó al contragolpe. El Pincha, sin embargo, tuvo dos aproximaciones a partir de tiros de esquina: primero con un cabezazo de Guido Carrillo y luego con un remate de volea de Ezequiel Piovi tras capturar un rebote. La pelota se desvió en el camino y pasó cerca del arco defendido por Carlos Miguel.

¡PROBÓ DE AFUERA Y PASÓ CERCA! Piovi rescató el rebote y casi la clava en el ángulo vs. Palmeiras. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OWR4xqXUyj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Recién a los 45 minutos llegó la primera chance clara y fue de Palmeiras. Tras una habilitación de Jhon Arias, Lucas Evangelista realizó una buena maniobra por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo y envió un pase atrás. Marcos Rojo intentó interceptar la pelota, pero terminó desviándola hacia su propio arco. El balón pegó en el palo y, en el rebote, Fernando Muslera logró quedarse con él. Además, en tiempo adicional, Murilo ganó de cabeza tras un córner, pero no exigió demasiado al arquero uruguayo, que controló sin problemas.

¡MILAGRO EN EL ÁREA DEL PINCHA! El palo y Mulsera salvaron el gol de Palmeiras en el cierre del primer tiempo. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/hncX7VG3Ys November 28, 2026

Como era de prever, el marcador no se movió y el encuentro se fue 0-0 al entretiempo. El primer tiempo fue muy trabado y el árbitro Jesús Valenzuela sancionó 21 faltas (14 de Estudiantes y 7 de Palmeiras). Además, amonestó a tres jugadores por lado: José Manuel López, Agustín Giay y Carlos Miguel en el conjunto brasileño, y Marcos Rojo, Leandro González Pirez y Tomás Palacios (suplente) en el equipo platense.

Palmeiras se puso en ventaja al inicio del complemento

La apertura del marcador en el Centenario llegó a los 7 minutos del segundo tiempo. Arthur Gabriel, quien ingresó por Piquerez, recibió por izquierda y lanzó un preciso pase pinchado al área. Jhon Arias la peinó con mucho criterio y Ramón Sosa solo tuvo que empujarla para establecer el 1-0 a favor del Verdao.

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

La respuesta de Estudiantes no tardó en llegar. A los 10 minutos, Carrillo bajó de cabeza un largo lateral al área y ensayó una espectacular chilena que Carlos Miguel logró contener para evitar el empate. En busca de mayor peso ofensivo, Medina movió las piezas: el carrilero Gastón Benedetti le dejó su lugar al delantero Edwuin Cetré. También ingresó Eric Meza en reemplazo del lesionado Eros Mancuso.

¡CETRÉ GANÓ DE CABEZA PERO CARLOS MIGUEL LE NEGÓ EL GOL DE ESTUDIANTES! 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EYcPQ9bgy8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

El Pincha creció con las modificaciones y volvió a generar peligro a los 28 minutos. Tiago Palacios capturó el rebote tras un córner y envió un buen centro al segundo palo que Cetré conectó de cabeza, pero Miguel volvió a negarle el festejo al conjunto platense.

¡CETRÉ GANÓ DE CABEZA PERO CARLOS MIGUEL LE NEGÓ EL GOL DE ESTUDIANTES! 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EYcPQ9bgy8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

A los 38′, el conjunto dirigido por Alexander Medina estuvo a centímetros de igualar el encuentro. Tobio Burgos envió el centro desde un tiro libre y, tras un despeje, Tomás Palacios ejecutó una buena volea con su zurda. La pelota rebotó en la red, pero del lado que no suma, y el Verdao volvió a salvarse.

El resultado no se volvió a mover y Palmeiras gritó campeón en el estadio Centenario, donde consiguió su cuarta Copa Libertadores.

Ahora, el Verdao buscará sumar otro título internacional. El miércoles 9 de diciembre se medirá con Deportivo Toluca por la Copa Derby de las Américas. Si consigue la victoria, enfrentará a Mamelodi Sundowns por la FIFA Challenger Cup y, en caso de avanzar, jugará la final de la Copa Intercontinental ante París Saint-Germain.

Además, en febrero tendrá otro compromiso importante: se enfrentará con Boca, campeón de la Copa Sudamericana, por la Recopa Sudamericana. La ida está prevista para el miércoles 17 de febrero en la Bombonera, mientras que la revancha se jugará una semana después en San Pablo.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Jesús Valenzuela. VAR: Juan Soto.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).