La Fiscalía de turno de Roca ordenó imputar por el delito de abandono de persona al instructor de una actividad acuática, luego de que un joven de 18 años desapareciera en las aguas del río Negro y testigos declararan que el grupo de deportistas no asistió a los bañistas ante sus pedidos de auxilio. En paralelo, fuerzas de seguridad y rescate mantienen un operativo de rastrillaje en la zona costera ubicada detrás de la confitería del parador.

De acuerdo con las actuaciones oficiales del Destacamento 166° de Paso Córdoba, las directivas de la Fiscalía de turno, las notificaciones de la Comisaría 48° de Barrio Mosconi y los registros del sistema 911 Río Negro Emergencias, el procedimiento se inició tras un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona arrastrada por la corriente en ese sector de Roca.

Quién es el joven buscado en el río Negro en Roca y cómo aportar datos

La Jefatura de Policía de Río Negro difundió el protocolo oficial de búsqueda de persona, para dar con el paradero del joven desaparecido en Paso Córdoba:

Identidad y edad: se trata de Facundo Becerra , de 18 años , de nacionalidad argentina.

se trata de , de , de nacionalidad argentina. Características físicas consignadas: tiene tez trigueña y cabello de color negro; en la ficha oficial no se especificaron datos sobre su contextura física, estatura, peso, color de ojos, señas particulares ni vestimenta al momento de ingresar al agua.

tiene tez trigueña y cabello de color negro; en la ficha oficial no se especificaron datos sobre su contextura física, estatura, peso, color de ojos, señas particulares ni vestimenta al momento de ingresar al agua. Último registro: fue visto por última vez este sábado 28 de noviembre 2026 , alrededor de las 14:00 , en el sector del río en Roca .

fue visto por última vez este sábado , alrededor de las , en el sector del río en . Vías de contacto: ante cualquier información útil para la investigación, las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato con la línea 911 Emergencias o acercarse a la Comisaría 48° de General Roca, que interviene como unidad preventora.

Cómo ocurrió la desaparición en Paso Córdoba y por qué imputaron al instructor

Las primeras averiguaciones, realizadas por los efectivos policiales en la costa del río Negro, permitieron reconstruir la secuencia del episodio y fundamentar la medida judicial. Según se desprende de la investigación, tres jóvenes ingresaron al agua en el sector posterior a la confitería del parador; dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero, de 18 años, fue arrastrado por la corriente hasta desaparecer de la superficie.

Testigos que se encontraban en la ribera declararon ante el personal del Destacamento 166° que los jóvenes pidieron ayuda a un grupo que realizaba deportes acuáticos sobre tablas en las inmediaciones, pero no recibieron asistencia; con esos testimonios, la Fiscalía dispuso el traslado del profesor responsable a la Comisaría 48° de Barrio Mosconi para notificarlo de su imputación penal.

Roca: cómo funciona el operativo de búsqueda en el río Negro

Tras confirmarse que el joven de 18 años no había regresado a la orilla, se activó el protocolo de búsqueda fluvial y costera. Efectivos del cuartel local desplegaron rastrillajes por la costa y el cauce del río Negro, desde el punto donde fue visto por última vez.

A través del sistema 911 Río Negro Emergencias, se dio intervención formal a Prefectura Naval Argentina para sumar embarcaciones y personal especializado a las tareas de búsqueda.