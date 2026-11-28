El León irá por su séptima conquista en el fútbol neuquino.

Deportivo Rincón y Unión de Zapala se verán las caras este domingo desde las 18 horas en la final de la Copa Neuquén. La sede neutral elegida fue el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario.

El León y el Canario fueron los mejores equipos del torneo ya desde la fase de grupos. Fueron los únicos en terminar esa ronda con puntaje ideal.

Ya en los playoffs, Rincón dejó en el camino a Añelo (5-1), Pacífico (2-1) y San Patricio del Chañar (5-4 en penales).

Por su parte, Unión eliminó a Confluencia (10-0), Unión Vecinal (3-0), y San Lorenzo (4-1).

Ambos sacaron una gran diferencia con sus rivales, lo que queda plasmado en su capacidad goleadora. En solo 9 partidos, el León marcó 36 tantos y el Canario 39.

Después de quedar afuera en el Federal A, Rincón se puso la misión de conseguir su 7° Copa Neuquén. Para Unión la chance es histórica ya que se trataría de su primer título en Lifune.

Además, los zapalinos ya aseguraron su clasificación al Regional Amateur 2027 en su vuelta a un torneo federal después de 46 años.