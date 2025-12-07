PreFederal de básquet: Petrolero ganó un partido cambiante y la final del Ascenso con Plottier está 1-1

Matías Arias fue el máximo anotador del Matador, que estiró la definición en su cancha.

En un partido con mucho goleo de arranque (50-50, al descanso) y una segunda mitad a puro nervio, Petrolero Argentino le ganó a Club Plottier por 79-76 y empató la final en la zona Ascenso del PreFederal de básquet. La definición está 1-1 y todo se resolverá en El Histórico, el miércoles 10.

El equipo de Sergio Bellandi llegó decidido a liquidar la historia en Plaza Huincul y estuvo cerca. Sin embargo, el Matador bancó la diferencia que logró hacer en el tercer parcial, sigue con vida y ahora buscará dar el golpe.

Plotter ganó el primer parcial 27-25, llegaron igualados en 50 a la mitad del juego y el 16-7 del tercer cuarto fue decisivo. Plottier se quedó con el último por 19-13, pero no fue suficiente.

Petrolero y sus jugadores en racha

Matías Arias, con 15 puntos, fue el máximo anotador del vencedor. La mayoría de sus anotaciones fueron en el comienzo del juego y más tarde el goleo fue más parejo, repartido entre Pablo Pérez (12), Patricio Rueda (12), Juan Daniel González (11) y Fernando Canales (10). Arias llegó a 10 rebotes y Juan Martín Cárdenas se lució con 8 asistencias.

En la comparativa, Petrolero marcó diferencias en lanzamientos de dos puntos: terminó con un 66% (21-32) contra un 49% (17-35) del visitante. Las asistencias también fueron determinantes: 17-9.

Tapia llegó hasta 32

Leandro Tapia, que había anotado 30 en el juego uno, volvió a ser el mejor de la cancha, pero esta vez no alcanzó. El alero llegó hasta 32 y firmó un doble-doble, con 10 rebotes. También rindieron Gabriel Spinaci, con 9 más 11, y Mirko Saffe, on 13. Giuliano Peralta (3) anotó un triple que le puso muchos interrogantes al juego (78-76), pero un libre de Rueda sentenció la historia para Petro.