PreFederal de básquet: Petrolero ganó un partido cambiante y la final del Ascenso con Plottier está 1-1

Fue un sufrido 79-76 en La Cueva. El miércoles se jugará el tercer y definitorio punto en El Histórico.

Por Redacción

Matías Arias fue el máximo anotador del Matador, que estiró la definición en su cancha.

En un partido con mucho goleo de arranque (50-50, al descanso) y una segunda mitad a puro nervio, Petrolero Argentino le ganó a Club Plottier por 79-76 y empató la final en la zona Ascenso del PreFederal de básquet. La definición está 1-1 y todo se resolverá en El Histórico, el miércoles 10.

El equipo de Sergio Bellandi llegó decidido a liquidar la historia en Plaza Huincul y estuvo cerca. Sin embargo, el Matador bancó la diferencia que logró hacer en el tercer parcial, sigue con vida y ahora buscará dar el golpe.

Plotter ganó el primer parcial 27-25, llegaron igualados en 50 a la mitad del juego y el 16-7 del tercer cuarto fue decisivo. Plottier se quedó con el último por 19-13, pero no fue suficiente.

Petrolero y sus jugadores en racha

Matías Arias, con 15 puntos, fue el máximo anotador del vencedor. La mayoría de sus anotaciones fueron en el comienzo del juego y más tarde el goleo fue más parejo, repartido entre Pablo Pérez (12), Patricio Rueda (12), Juan Daniel González (11) y Fernando Canales (10). Arias llegó a 10 rebotes y Juan Martín Cárdenas se lució con 8 asistencias.

En la comparativa, Petrolero marcó diferencias en lanzamientos de dos puntos: terminó con un 66% (21-32) contra un 49% (17-35) del visitante. Las asistencias también fueron determinantes: 17-9.

Tapia llegó hasta 32

Leandro Tapia, que había anotado 30 en el juego uno, volvió a ser el mejor de la cancha, pero esta vez no alcanzó. El alero llegó hasta 32 y firmó un doble-doble, con 10 rebotes. También rindieron Gabriel Spinaci, con 9 más 11, y Mirko Saffe, on 13. Giuliano Peralta (3) anotó un triple que le puso muchos interrogantes al juego (78-76), pero un libre de Rueda sentenció la historia para Petro.


