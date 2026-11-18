Leandro Paredes marcó el gol agónico con el que Boca derrotó a Vasco da Gama y selló el pase a la final. (Foto: Getty)

Este sábado, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez desde las 19:30 (hora argentina), por la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

En la previa, el capitán Leandro Paredes palpitó el encuentro y destacó lo que representa para el club: «Esta final será especial por lo que significa para mí esta camiseta. Y para todos nosotros, por el hecho de volver a estar a un paso de conseguir un título internacional», señaló en referencia a la posibilidad de terminar con la sequía internacional del Xeneize.

«Estamos cerca de un logro grande para Boca. Hicimos un gran esfuerzo durante todo el año para poder jugar este tipo de finales», agregó.

🗣️🎙️🏆 ¿Es especial la Final de la CONMEBOL #Sudamericana para Paredes? 🇸🇪 @BocaJrsOficial | #LaGranConquista https://t.co/e9v8mjcJXt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 17, 2026

«Trato de no pensar mucho, trato de vivir mi vida, mi carrera, día a día, de disfrutar, y ahora de vivir esta final como viví las anteriores», expresó el campeón del mundo, que cuenta con experiencia en este tipo de definiciones.

Anteriormente, el volante también había reconocido el riesgo que asumió para jugar ante Vasco da Gama. «¿Si arriesgué mi físico? Sí, pero no me pongo ninguna medalla por eso. Creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar», admitió.

El Xeneize llegará a Barranquilla este miércoles a las 21 (hora argentina) y el jueves tendrá su primer entrenamiento en el estadio Romelio Martínez, donde hace de local Barranquilla FC, equipo de la segunda división. La segunda y última práctica será el viernes, cuando además el plantel realizará el reconocimiento del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario de la final.