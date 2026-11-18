El presidente Javier Milei negó que su mensaje en redes sociales sobre quienes buscan “hundir el barco” estuviera dirigido a Patricia Bullrich y ratificó el respaldo político a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Además, cuestionó a la oposición, defendió su gestión económica y apuntó contra el exministro Domingo Cavallo, durante una entrevista con el canal A24.

Milei negó diferencias con Bullrich y lanzó nuevas críticas al kirchnerismo

“Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo”, respondió cuando le preguntaron si Bullrich había sido la destinataria de aquella publicación. En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de apartarla del espacio político y la definió como “mi socia política”. “Es la jefa de la bancada de senadores”, remarcó, según NA.

El mandatario atribuyó las versiones sobre un eventual conflicto al “círculo rojo” y sostuvo que responden a sectores del poder que pierden con su modelo económico. También cuestionó a quienes reclaman una devaluación porque, según afirmó, eso implica promover “salarios miserables”.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a su reciente encuentro con el papa León XIV, a quien calificó como “un ser humano extraordinario”. Contó que durante la reunión privada conversaron sobre teología, filosofía y economía. Además, destacó que no interpretó negativamente las declaraciones del pontífice sobre justicia social y pidió no mezclar su mensaje con “connotaciones políticas”.

En materia económica, rechazó las críticas sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes. “Es una mentira que la gente no llega”, afirmó, aunque reconoció que existen privaciones. Según sus cifras, hay 12 millones de pobres menos que durante el kirchnerismo y el Gobierno devolvió 15 puntos del PBI a la población.

También cuestionó a Domingo Cavallo, de quien dijo que “no pega una” y lo responsabilizó por el corralito. Defendió el liberalismo como alternativa al populismo y aseguró que no se convertirá en aquello que prometió combatir: “Yo vine a destruir a la casta política”.

Por último, negó las acusaciones sobre un supuesto robo del oro argentino y aseguró que las reservas se encuentran en Suiza. “La gente está mucho mejor, pero no somos Suiza”, concluyó.