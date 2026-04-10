Patagonia Run 2026: largaron las 100 millas y la montaña entra en modo ultra con emoción, favoritos y ritmo de carrera

Las emociones se agigantan en el mundo Patagonia Run cuando el festival del trail running más grande de América se activa en modo ultra. Esa tensión que estuvo guardada un año en el corazón de los corredores, se disparan en una secuencia imparable, a la vez que la cuenta regresiva retumba en el arco de la largada. Son las 100 millas y ya. La hora ha llegado, la adrenalina fluye y la montaña, fiel anfitriona, recibe con los senderos abiertos a sus invitados.

El sentimiento también baja desde la organización de esta carrera, que en la Plaza Mayor del Regimiento de Caballería 4 de San Martín -punto de partida de todas las distancias este año- dejó como todos los años un manifiesto de esperanza y superación. «Hace un año estábamos juntos bajo este arco, celebrando los 15 años del Patagonia Run. La emoción era la misma, los nervios, la energía contenida (…) A los que estaban en esa largada, gracias por volver a confiar en nosotros, por depositarnos sus sueños una vez más…».

Los organizadores de la prueba le dieron la bienvenida a los corredores.

Desde una tarima, Mariano Álvarez, uno de los hacedores de este fenómeno deportivo junto a Sergio Ochoa y Gaby Azcárate, le daba una vez más la bienvenida a sus corredores que pasadas las 14:00 comenzaron a liberar todo aquello que estuvo en espera. A partir de ahora, en los senderos estará la verdad.

Y el relato sigue siendo a futuro, porque la mayoría de estos locos del running estarán más de un día corriendo por las montañas, vadeando arroyos, metiéndose en el boque y subiendo y bajando pendientes. Los primeros llegarán poco antes del mediodía del sábado, el resto a lo largo del día e incluso el domingo.

Los competidores metiéndose en la montaña, a la altura de Chapelco. (Foto/Alejandro Carnevale)

En las últimas horas de este viernes, también habrán largado los no menos emblemáticos 110 K con su espectacular largada nocturna. Y mientras salen al encuentro de los protagonistas de las 100 millas en los senderos, los candidatos en la distancia principal daban la talla en la parte inicial de la prueba.

El lago Lácar de fondo y los atletas a encarar la montaña. (Foto/Alejandro Carnevale)

Sergio Pereyra, tres veces ganador del PR, junto a Maxi López y Fernando Mendieta marcaban el camino, a la vez que el ganador de la edición 2025, Maxi Vázquez, buscaba darle alcance.

Sergio Pereyra salió a dar todo desde los primeros kilómetros. (Alejandro Carnevale).

Entre las mujeres, la corredora de Catriel Maira Mardones, daba lucha a la chilena Graciela Clavijo y también a Mariana Fernández en los primeros lugares. De todas maneras, cualquier cosa puede pasar en este tipo de competencias donde hay inumuerables factores que pueden decidir el destino de la carrera.

La corredora de Catriel, Maira Mardones, iba en el pelotón de punta cuando caía la tarde en Chapelco. (Foto/Alejandro Carnevale)

El Patagonia Run 2026 entra en su etapa decisiva. El festival comenzó el miércoles con los 10K y los 21K y el principio del fin será este sábado con la largada de los 70K, última distancia. La llegada de los primeros de las 100 millas y también de los 110K, que largarán de noche y pasarán gran parte de la carrera en la oscuridad de la montaña, mantendrán activa a la prueba.