Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: su abogado negó la versión del video

El único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba, declaró esta tarde, ya que la investigación de la fiscalía apunta a que fue la última persona en ver a la joven.

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien tiene antecedentes penales, es conocido de la familia y se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad.

Asimismo, en las últimas imágenes de cámaras de seguridad que se conocieron sobre la menor se la puede ver mientras ingresa al domicilio de Barrelier con el hombre.

El imputado Ingresó al Ministerio Público Fiscal cordobés cerca de las 14 luego de que el abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que tiene conocimiento, por “datos”, de que Agostina se encontraría en su provincia natal y “con vida”.

El señalado realizaba tareas como empleado municipal y abordaba tareas en la Escuela de Conductores de la Capital, sin embargo, tras el conocimiento del hecho, el hombre fue dado de baja de su cargo, tal como lo confirmó el municipio.

El fiscal a cargo, Raúl Garzón, confirmó cerca de las 16 que terminó la indagatoria del único detenido en la causa, pero que no podía adelantar nada porque violaría el secreto de sumario.

Con información de Noticias Argentinas.

La defensa del imputado desminitió que Agostina sea la del video

En diálogo con TN, el abogado del sospechoso, Jorge Sánchez del Bianco, indicó que la causa está en secreto de sumario, pero aclaró que accedió al video en cuestión por los medios de comunicación y, pese a la nitidez del mismo, aseveró que la familia del acusado desminitió que se trate de Agostina.

«Me transmiten que en el video a la que se ve es a la hija de mi representado y no saben si es del día de la desaparición propiamente dicha”, declaró.

Asimismo, dijo que no descarta ninguna hipótesis, pero que Barrelier le afirmó «que la niña no ha entrado en el domicilio”. En el mismo canal, el abuelo de Agostina le respondió al letrado y le aseguró que la del video es su nieta.

Foto: Gentileza NA.

Por otra parte, comentó que hubo un contacto entre él y la madre de Agostina luego de que la joven consultara por su contacto: «Ella le pregunta si la nena le había hablado, porque la chica le había pedido su contacto. Él le dijo que sí, que la menor le pidió que la lleve a la casa de un amigo«.

Después, Barrelier le respondió que no sabía a dónde iba, pero que tampoco le llamba la atención que viaje en remís, ni tampoco su horario de salida.

“Hay una captura de pantalla donde el contexto es siempre el mismo, porque en los mensajes posteriores la madre le pide que trate de conseguir la patente, que se fije si hay una cámara, que le pregunte a un vecino, que intente de identificar el auto”, explicó.

“Si analiza el testimonio del remisero, a él tampoco le llamó la atención porque no dio aviso a la madre”, apuntó y acotó su defendido no cuenta con antecedentes: «Nunca llegó a juicio. Sí tuvo una denuncia donde estuvo privado de la libertad, la recuperó y se esta discutiendo el sobreseimiento».