Acciones argentinas mostraron disparidad en Wall Street mientras el riesgo país bajó a 499 puntos

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos este jueves, en una rueda financiera marcada por la volatilidad de los activos argentinos y un desempeño dispar de las acciones que cotizan tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

El riesgo país volvió a caer por debajo de los 500 puntos

El indicador elaborado por JPMorgan descendió 0,2% y se posicionó en 499 unidades, un nivel que el mercado sigue de cerca como referencia de la percepción internacional sobre la deuda soberana argentina.

La baja se produjo en un contexto de comportamiento mixto de los bonos soberanos. Aunque algunos títulos operaron en terreno negativo, las subas registradas en otros papeles permitieron sostener la caída del índice, que había superado recientemente la barrera de los 500 puntos básicos.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron resultados heterogéneos. Entre las principales subas se destacó Banco Macro, con un avance de hasta 3,1%, mientras que otros ADRs registraron retrocesos inferiores al 2% en la rueda estadounidense.

En el mercado local, el índice S&P Merval avanzó 0,2% y alcanzó los 3.076.372,99 puntos. Dentro del panel líder, las acciones bancarias encabezaron las ganancias, con Banco Macro subiendo 2,4%, seguido por Supervielle con 1% y Galicia con 0,84%.

Por el contrario, algunas compañías vinculadas a sectores industriales y energéticos operaron en baja. Entre las mayores caídas se ubicaron Loma Negra (-1,4%), Sociedad Comercial del Plata (-2,2%) y Edenor (-2,3%).

Los operadores financieros continúan atentos a la evolución de los bonos argentinos y a las señales económicas locales, en un escenario donde el comportamiento del riesgo país sigue siendo uno de los principales termómetros de la confianza de los inversores.

Con información de NA