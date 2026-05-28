Cipolletti licitará en junio un nuevo gimnasio de fuerza en el Complejo Deportivo Municipal

El Complejo Deportivo Municipal está ubicado en el predio Ex Corpofrut sobre calle Saavedra 260. Foto: municipalidad de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti anunció que el próximo 11 de junio se realizará la licitación de la tercera etapa del Plan Integral de remodelación del Complejo Deportivo Municipal, ubicado en el predio Ex Corpofrut sobre calle Saavedra 260. Esta instancia contempla la construcción de un gimnasio destinado al entrenamiento de fuerza y musculación.

Según se informó desde el Ejecutivo, la obra busca complementar a las actividades que actualmente se realizan en el predio. El proyecto prevé el reacondicionamiento de un sector para crear una sala de musculación con nuevos equipos.

Entre los trabajos planeados se encuentran la apertura de la fachada mediante la incorporación de aberturas de alta prestación, con el objetivo de mejorar la iluminación natural y la ventilación. Además, se incorporará una carpeta de nivelación, un piso nuevo de caucho de alto impacto y revestimientos interiores.

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas informó que continúan avanzando las primeras dos etapas del plan de remodelación. Esos trabajos incluyen la construcción de vestuarios, baños públicos y oficinas para la Dirección General de Deportes.

Según lo detallado oficialmente, durante esta semana se trabaja en la colocación de pisos en los vestuarios y sanitarios, mientras se ejecuta el primer piso de las oficinas.

El gobierno local indicó que las mejoras edilicias buscan ampliar la funcionalidad del complejo deportivo y mejorar los espacios en función de la demanda que presenta el predio debido a la gran cantidad de personas que realizan deportes.