Pedaleó desde Sepang hasta Marina Bay y en dos días acelerará en el Gran Premio de Singapur

¿Le quedará resto? Después de semejante travesía, no caben dudas que Valtteri Bottas tiene estado físico de sobra para soportar desde el viernes los calores extremos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, a disputarse en el circuito urbano de Marina Bay.

El piloto finés, integrante del equipo estadounidense Cadillac, completó hoy una asombrosa aventura en bicicleta: pedaleó más de 419 kilómetros para trasladarse desde Malasia, donde se corrió el pasado domingo, hasta Singapur.

Bottas, de 37 años, está muy unido a la bicicleta. De hecho, se encuentra casado con la australiana Tiffany Cromwell, ciclista profesional y suelen salir juntos. En este caso, el excompañero de Lewis Hamilton en Mercedes hizo solo la travesía.

Ni bien terminó con sus obligaciones de piloto de F1 en el autódromo de Sepang, donde se corrió la decimosexta competencia del año, Valtteri salió con su bicicleta y completó, en una suerte de primera etapa, 56 kilómetros de noche hasta Port Dickson, aún en Malasia.

El segundo día fue mucho más largo. Completó 162 kilómetros en seis horas y llegó hasta Malacca. Luego, en el tercer día recorrió 161 kilómetros más, en cinco horas y media, y arribó a Johor Bahru. Mientras que este miércoles completó el recorrido de 419,67 kilómetros en el que quemó casi 8.000 calorías, tras unas 15 horas de peleo por rutas de tierra y en medio de la selva.

En lo que a su actual participación con Cadillac respecta, el N°77 de la parrilla no vive un 2026 cómodo. No ha puntuado en todo el curso con el modesto Cadillac y es uno de los asientos sobre los que hay discusión de cara al próximo curso, con candidatos a suplirle como el francés Esteban Ocon -que acaba de anunciar su salida de Haas- como una posibilidad.