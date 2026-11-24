Después del Black Friday, los consumidores tendrán una nueva oportunidad para adelantar las compras navideñas y aprovechar descuentos. El Cyber Monday internacional 2026 se realizará el próximo lunes 30 de noviembre.

Según publicó Business Insider, ambas jornadas comerciales se han convertido en protagonistas de una extensa temporada de promociones que, en muchos casos, se prolonga durante toda una semana.

Aunque los dos eventos surgieron en Estados Unidos, con el paso de los años se extendieron a diferentes mercados y plataformas de comercio electrónico.

Cuándo es el Cyber Monday internacional 2026

El Cyber Monday se celebra tradicionalmente el lunes posterior al Día de Acción de Gracias de Estados Unidos.

Este año, el calendario comercial quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias.

Día de Acción de Gracias. Viernes 27 de noviembre: Black Friday.

Black Friday. Lunes 30 de noviembre: Cyber Monday internacional.

Algunas tiendas podrán extender sus promociones durante los primeros días de diciembre, bajo el formato conocido como Cyber Week.

Qué diferencia hay entre el Black Friday y el Cyber Monday

Aunque actualmente ambos eventos ofrecen descuentos por internet, sus orígenes y características son diferentes.

El Black Friday surgió como una jornada de promociones en establecimientos físicos para estimular las compras previas a Navidad. Con el crecimiento del comercio electrónico, también incorporó ofertas digitales.

El Cyber Monday, en cambio, nació en 2005 como una iniciativa destinada a impulsar las compras por internet.

Actualmente, las diferencias entre ambos eventos son cada vez menores, ya que numerosos comercios mantienen sus promociones durante todo el fin de semana.

Qué productos suelen tener descuentos durante el Cyber Monday

Entre las categorías que habitualmente protagonizan las jornadas de ofertas se encuentran:

Celulares y computadoras.

Electrodomésticos.

Indumentaria y calzado.

Productos de belleza.

Artículos para el hogar y decoración.

Accesorios tecnológicos.

Los descuentos y las condiciones de compra dependen de cada comercio.

¿Habrá otro CyberMonday en Argentina?

Es importante no confundir el evento internacional con el CyberMonday organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

La edición argentina de 2026 ya se realizó los días 2, 3 y 4 de noviembre.

Por lo tanto, las promociones del próximo 30 de noviembre corresponderán a las iniciativas particulares de los comercios que decidan sumarse a la jornada internacional.

Qué tener en cuenta para comprar desde Argentina

Quienes aprovechen las promociones de tiendas extranjeras deberán verificar si realizan envíos al país, cuáles son los costos de importación, los plazos de entrega y el valor final de la compra.

También será importante comprobar las condiciones de garantía y devolución, especialmente si se trata de productos electrónicos.

Comparar precios antes de comprar sigue siendo la mejor estrategia para determinar si una oferta representa una verdadera oportunidad de ahorro.