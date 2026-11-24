El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le dio este martes la razón a Senegal y confirmó a su selección como campeona de la Copa Africana de Naciones de este año, en respuesta a su recurso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos.

Durante los últimos diez meses, el fútbol africano atravesó una de las controversias institucionales más resonantes de su historia, con el título de la Copa de África certamen de selecciones atrapado entre la legitimidad deportiva y una sanción administrativa sin precedentes.

La disputa trascendió los límites del campo de juego y escaló hasta los escritorios de Lausana, en Suiza, luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) alterara en segunda instancia el desenlace ocurrido en la polémica final de la Copa de África.

El posteo de Senegal tras el fallo del TAS con la confirmación del título en la Copa Africana de Naciones.

Tras una audiencia celebrada en octubre, la atención del mundo futbolístico se concentró en la resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), encargado de dirimir si la corona pertenecía al equipo que celebró en la cancha o al que resultó beneficiado en la instancia de apelación.

El TAS le puso punto final a la novela este 24 de noviembre: falló a favor de Senegal y en contra de Marruecos. A diez meses del escándalo en la final, los senegales vuelven a ser -oficialmente- campeones de la Copa Africana de Naciones.

Los argumentos del fallo del TAS y la escandalosa final entre Senegal y Marruecos

La incertidumbre llegó a su fin este martes, cuando el panel de árbitros del TAS se pronunció a favor del recurso presentado por Senegal tras la audiencia realizada el 8 de octubre en su sede suiza.

Sadio Mané remobilise les siens ! Le capitaine sénégalais fait revenir ses coéquipiers sur la pelouse, la tension est maximale avant la suite 🔥 Suivez la finale de la #CAN2025 en direct sur M6 et M6+ : https://t.co/yva3jb9PXw https://t.co/ozyjTZpQso — M6 (@M6) January 18, 2026

En su dictamen, el máximo tribunal deportivo dejó sin efecto la resolución que había emitido el Comité de Apelación de la CAF en marzo y restituyó la validez deportiva de la final jugada el 18 de enero en Rabat, donde el conjunto senegalés se impuso por 1-0 en la prórroga.

El conflicto reglamentario se había desatado a raíz de un reclamo formal presentado por Marruecos tras los incidentes ocurridos en el cierre del tiempo reglamentario de aquel encuentro decisivo.

En el tiempo añadido, el árbitro sancionó un penal a favor del seleccionado marroquí, decisión que provocó que la mayoría de los futbolistas de Senegal abandonaran el campo de juego en señal de protesta – una conducta por la cual la CAF resolvió adjudicarle el partido por 3-0 a Marruecos en segunda instancia -.

Sin embargo, la resolución definitiva del tribunal internacional ponderó lo sucedido una vez que se reanudaron las acciones en el estadio marroquí. Aquella noche, Marruecos desperdició el penal que había originado el tumulto, los jugadores senegaleses regresaron al césped para completar el encuentro y Pape Gueye convirtió en la prórroga el gol que selló el triunfo y permitió que Senegal recibiera el trofeo en el campo, una consagración que ahora quedó ratificada.