La resolución judicial contempló las consecuencias físicas y económicas que sufrió la persona afectada por el asalto.

Un hombre fue condenado a siete años de prisión efectiva por un robo agravado por el uso de un arma y las lesiones graves que sufrió la víctima, además de otros tres hechos de hurto. El tribunal declaró su segunda reincidencia, una condición que restringe el acceso a beneficios penitenciarios. La pena recayó sobre Sergio Germán Delvas y fue impuesta por unanimidad en Neuquén.

La sentencia se acercó al pedido de la fiscal Soledad Rangone y de la asistente letrada Nadia Pérez, quienes habían solicitado siete años y seis meses. Plantearon que debían ponderarse el daño, la reiteración de los delitos y los antecedentes penales.

El impacto de las lesiones en la víctima

Entre los argumentos para solicitar una pena más alta, Rangone destacó que la víctima permaneció casi cinco meses sin poder trabajar por las lesiones. Debió someterse a una intervención quirúrgica y realizar un tratamiento de rehabilitación.

La fiscal señaló que la situación provocó una pérdida de ingresos y preocupación por la continuidad laboral. La víctima regresó a su puesto antes de completar la recuperación, debido a sus necesidades económicas. Para la acusación, ese impacto debía ser considerado al establecer la condena.

Los cuatro hechos y los antecedentes penales

Rangone sostuvo que Delvas cometió cuatro delitos contra la propiedad: un robo agravado y tres hurtos. A esa reiteración sumó las condenas anteriores y pidió que se lo declarara por segunda vez reincidente. Esa condición limita el acceso a beneficios, como salidas anticipadas o laborales.

La defensa solicitó que se aplicara el mínimo de la escala penal, fijado en cinco años de prisión. Para respaldar el pedido, expuso aspectos de la historia personal del acusado y mencionó sus problemas de salud. También pidió valorar a su favor la conducta durante la detención y las disculpas que dirigió a las víctimas.

Qué valoró el tribunal para fijar la pena

Al resolver, los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez consideraron agravantes la reiteración de los cuatro hechos, los antecedentes penales y la magnitud del daño ocasionado. Contemplaron tanto las lesiones como sus consecuencias laborales y económicas para la víctima.

En cambio, entendieron que los problemas de salud y los consumos problemáticos no debían computarse como agravantes ni atenuantes. Tampoco asignaron ese carácter a la buena conducta durante el encierro, aunque sí tuvieron en cuenta el pedido de disculpas de Delvas.

El tribunal impuso siete años de prisión efectiva, accesorias legales y costas. La decisión fue adoptada por unanimidad e incluyó la declaración de segunda reincidencia, de acuerdo con el artículo 50 del Código Penal.