A pocos días del tradicional armado del arbolito de Navidad, el 8 de diciembre, muchas familias comienzan a elegir los adornos y colores que serán protagonistas de la decoración durante las fiestas.

Según el Feng Shui, los colores están asociados con diferentes elementos y energías. Aplicar estos principios a la decoración navideña es una manera simbólica de expresar los deseos y las intenciones para el año que comienza.

Qué colores elegir para decorar el arbolito de Navidad según el Feng Shui

Cada tonalidad tiene un significado particular dentro de esta filosofía de origen chino:

Dorado: representa la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Se relaciona con el elemento metal.

representa la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Se relaciona con el elemento metal. Rojo: simboliza la vitalidad, la pasión y la buena fortuna. Está asociado con el elemento fuego.

simboliza la vitalidad, la pasión y la buena fortuna. Está asociado con el elemento fuego. Verde: representa el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos. Se vincula con el elemento madera.

representa el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos. Se vincula con el elemento madera. Blanco: simboliza la claridad, la pureza y el orden.

simboliza la claridad, la pureza y el orden. Plateado: se relaciona con la claridad mental y la energía del elemento metal.

se relaciona con la claridad mental y la energía del elemento metal. Azul: está asociado con el elemento agua, la serenidad y la tranquilidad.

está asociado con el elemento agua, la serenidad y la tranquilidad. Beige y marrón: representan la estabilidad, el equilibrio y la conexión con el elemento tierra.

Las mejores combinaciones de colores para el arbolito de Navidad

La elección de los adornos puede realizarse de acuerdo con aquello que se desea potenciar simbólicamente durante 2027.

Dorado y verde: para la prosperidad y el crecimiento.

para la prosperidad y el crecimiento. Rojo y dorado: para la buena fortuna y la abundancia.

para la buena fortuna y la abundancia. Blanco y plateado: para la claridad y la renovación.

para la claridad y la renovación. Azul y blanco: para la tranquilidad y la serenidad.

para la tranquilidad y la serenidad. Beige, verde y dorado: para la estabilidad y la armonía familiar.

No es necesario utilizar todos los colores. Elegir dos o tres tonalidades principales permite conseguir una decoración equilibrada y visualmente armoniosa.

Dónde colocar el arbolito de Navidad según el Feng Shui

De acuerdo con las interpretaciones tradicionales del mapa energético del Feng Shui, el sector sudeste del hogar se relaciona con la prosperidad, mientras que el este está asociado con la familia y el crecimiento.

Más allá de estas orientaciones, se recomienda ubicar el arbolito en un espacio luminoso, ordenado y que no obstaculice la circulación.

También se pueden incorporar adornos de madera, cintas, estrellas y luces cálidas para crear una atmósfera acogedora.

Si bien el árbol de Navidad no forma parte de la tradición original del Feng Shui, adaptar sus principios a la decoración navideña puede convertirse en una manera simbólica de despedir el año y recibir el 2027 con nuevas intenciones.