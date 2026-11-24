Conmebol anunció hoy la sede para la Copa América 2028 y cuántos países la jugarán. El ente sudamericano confirmó lo que ya era un secreto a voces.

Al igual que la última edición en 2024, el torneo continental se disputará íntegramente en Estados Unidos. La Selección Argentina llegará como la vigente bicampeona.

El certamen tendrá la participación de las 10 selecciones sudamericanas de la Conmebol más 6 de la Concacaf entre las que estará el anfitrión.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 https://t.co/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

Estados Unidos recibirá por tercera vez esta competencia. Su estreno fue en 2016 en una edición especial por el centenario de la primera edición. En 2019 y 2021 se hizo en Brasil mientras que en 2024 volvió al país norteamericano que ahora repetirá.

La 49° Copa América será del viernes 9 de junio al domingo 9 de julio del 2028. Argentina es el país que más veces la ganó con 16 conquistas, una más que Uruguay y siete más que Brasil.

🏆🌎 ¡Una historia llena de pasión, emoción y momentos inolvidables! 🔥 ¡Nos vemos en 2028! 🇺🇸 https://t.co/N5ad5gyBo2 November 24, 2026

Los cupos que tendrá la Concacaf se otorgarán por mérito deportivo en la Copa de Oro del 2027 que será del 17 de junio al 11 de julio.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la «histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente«.