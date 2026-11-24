El turismo en la provincia de Neuquén cerró el fin de semana largo con un impacto económico estimado en más de 10 millones de dólares. Según los datos preliminares difundidos por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la ocupación promedio alcanzó el 75%, con el arribo de más de 20 mil turistas y un registro superior a los 50 mil pernoctes.

El movimiento comenzó con un piso del 60% de reservas el viernes y se incrementó a lo largo de las jornadas gracias al turismo de cercanía y la demanda espontánea. Desde la cartera provincial señalaron que la combinación de fiestas populares, eventos deportivos y actividades culturales permitió superar las expectativas iniciales en las distintas regiones.

Los principales eventos que motivaron la ocupación

En el norte neuquino, el principal foco de atracción fue la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que volvió a posicionar a Chos Malal en el centro de la agenda y generó niveles cercanos a la ocupación plena en todo el Alto Neuquén.

Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal.

En la zona cordillerana, en tanto, el Gran Fondo Siete Lagos convocó a cientos de ciclistas y acompañantes en el corredor que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura. A esa convocatoria se sumaron el Motor Fest y diversas competencias deportivas en Villa Pehuenia-Moquehue, además de las propuestas vinculadas a la gastronomía regional, los vinos neuquinos y el senderismo.

La competición movilizó a miles de turistas y fanáticos del deporte a la región (Foto: Gobierno de Neuquén)

La presencia de la carrera, el senderismo, los paisajes naturales y las propuestas recreativas completaron una oferta diversa que permitió distribuir el movimiento de visitantes entre los distintos destinos.

Lionel Scaloni estuvo presente en la provincia y fue premiado en la competición (Foto: Gobierno de la provincia de Neuquén)

El impacto en las economías regionales

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el efecto multiplicador de la agenda de eventos sobre el empleo local. “Cada fiesta popular, cada competencia deportiva y cada evento que se organiza en nuestra provincia representa una oportunidad para generar trabajo y movimiento económico. Detrás de cada visitante hay un alojamiento, un restaurante, un comercio y muchas familias neuquinas que viven directa o indirectamente del turismo”, afirmó.

Foto: Gobierno de la provincia de Neuquén

Asimismo, la funcionaria subrayó la necesidad de sostener el trabajo articulado entre el Estado, los municipios y el sector privado para desestacionalizar la actividad. “Neuquén viene construyendo una oferta turística cada vez más diversa y federal. El desafío es seguir generando motivos para que nos visiten durante todo el año, acompañando el desarrollo de cada región y fortaleciendo al turismo como una actividad estratégica para nuestra provincia”, concluyó.