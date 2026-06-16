¿Peligra el podio de Gasly y Alpine en Mónaco? McLaren y Red Bull van contra la FIA

Sigue la novela del tan codiciado podio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, y las controversiales sanciones que los comisarios aplicaron en aquel momento contra varios equipos y pilotos.

Cabe recordar que, en la previa de Barcelona, la FIA revocó la penalidad aplicada al Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes y le devolvió el podio obtenido en pista al piloto francés y el equipo Alpine.

La FIA, en su comunicado, explicó que se comprobó una discrepancia en la forma de medir la velocidad en la entrada del pitlane, lo que llevó a una penalidad incorrectamente ejecutada sobre Gasly, pero esto también había afectado a otros equipos y pilotos, que reaccionaron.

En consecuencia, dado que también se sentó un precedente con este proceder, los equipos McLaren y Red Bull presentaron una nota de apelación contra FIA, a los efectos que también se revisen sus casos particulares y que haya rectificación en las decisiones.

«McLaren Racing puede confirmar que ha presentado formalmente una notificación de apelación ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con las siguientes decisiones vinculadas al Gran Premio de Mónaco de 2026«, señaló la escudería McLaren en un comunicado.

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On the podium for their first win together 🍾#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/0m83vekwQS — Formula 1 (@F1) June 15, 2026

«Aunque respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el papel de los comisarios, creemos que este caso plantea cuestiones importantes relacionadas con la equidad deportiva, la coherencia reglamentaria y la integridad de la competición. A nuestro juicio, la posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores resultan perjudicados por haber actuado conforme a las reglas y a las decisiones de los comisarios. Un resultado así corre el riesgo de generar una desigualdad deportiva y de socavar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA«, agregó el escrito.

Red Bull no se expidió al respecto, pero medios europeos confirmaron la presentación de apelación, a fin que el francés Isack Hadjar, perjudicado ante la devolución del podio a Gasly, recupere el tercer puesto.