Peso chileno hoy, martes 11 de agosto: a cuánto cotiza y qué pasa con el dólar para viajar a Chile

Este martes 11 de agosto, la divisa trasandina registró una leve suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

A continuación, repasamos la grilla actualizada con el precio del peso chileno hoy y los mejores consejos para tus operaciones.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 11 de agosto de 2026?

Martes 11 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.64 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente 163.561,00 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 11 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este martes 11 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este martes 11 de agosto de 2026:

$1.470,00 para la compra

para la compra $1.520,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 11 de agosto de 2026:

$1.460 para la compra.

para la compra. $1.530 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 11 de agosto de 2026?

En agosto de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este martes 11 de agosto de 2026, según el último reporte: