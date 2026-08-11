Por acumulación de nieve y barro siguen cerrados todos los circuitos de Trekking en Anprale este martes

Desde el Gobierno de Río Negro comunicaron que el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (Anprale) continúa con todos sus circuitos cerrados al público debido a las condiciones meteorológicas y ambientales que persisten en el sector. Hay acumulación de nieve.

Informaron que desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se solicita a visitantes y prestadores respetar el cierre y no ingresar a los circuitos hasta que sean habilitados nuevamente.

Nieve y barro en Anprale: cierre de todos los circuitos

«La acumulación de nieve en las zonas altas, el barro, la humedad y las características del terreno dificultan la circulación segura«, marcaron las autoridades.

Agregaron que los refugios permanecen cerrados y, ante una emergencia, «las condiciones de acceso y asistencia pueden extender considerablemente los tiempos de respuesta».

La zona que abarca Anprale

Anprale forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro, y fue creada con el fin de conservar su biodiversidad y garantizar el uso sustentable de sus recursos naturales

Comprende una superficie aproximada de 65.000 ha de Bosque Andino Patagónico destinadas al desarrollo de actividades recreativas, educativas y de investigación, describieron desde el sitio del área protegida.

Agregaron que se extiende desde el valle del río Manso (al Norte) hasta el límite con la provincia de Chubut (al Sur), y desde el río Azul (al Este) hasta la frontera con Chile (al Oeste).

Es un hábitat de especies emblemáticas como el pájaro carpintero gigante, el pato de los torrentes, el puma, el pudú-pudú, el huemul y el monito del monte, entre otras.