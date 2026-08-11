Roca: Se aprobó por unanimidad la compra directa de tierras en el Parque Industrial II

Este martes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la compra directa de lotes en el Parque Industrial II. En una sesión que duró alrededor de 30 minutos, se habilitó un nuevo esquema de acceso a las tierras ubicadas en la Ruta Provincial 6.

Además del mecanismo vigente en el cual las empresas pueden comenzar con la construcción de las instalaciones y el posterior pago del terreno, la nueva iniciativa permitirá adquirir la tierra antes de comenzar la inversión en el lugar con una venta directa de hasta un 30%.

El Concejo aprobó por unanimidad este importante modificación para el Parque Industrial II. (Foto: Archivo).

Esto ayudará a empresas que optan y tienen la capacidad económica para pagar la tierra y abre el abanico de posibilidades para las firmas. Con este cambio, se podrá elegir de qué forma se utilizan los recursos iniciales.

El concejal Nicolás Paschetta remarcó la importancia de esta reestructuración: «Es clave generar un marco normativo que ordene y que planifique el Parque Industrial II. Las reglas claras generan certeza y la posibilidad de que empresas que deseen instalarse cuenten con la tranquilidad de saber cómo es el funcionamiento».

El eje central de este proyecto es el reordenamiento y la claridad en base a la readecuación de la normativa actual. Además, suma un espacio de zonificación directo e indirecto y la creación de un consorcio de Administración y Gestión, que incorporará a los productores en las decisiones claves sobre mantenimiento e infraestructura del lugar. Comenzará a regir desde que se radiquen al menos cinco empresas.

Además, habrá bonificaciones de hasta el 65% en el valor de la tierra para nuevos proyectos de producción industrial. También habrán incentivos para las empresas que generen inclusión laboral, incorporando trabajadores contemplados en las leyes de discapacidad e identidad de género

Según lo relevado por RIO NEGRO, esta aprobación llega en el momento de mayor movimiento en los espacios productivos de General Roca. Alejandra Rodríguez, directora de USEP y Parques Industriales de Roca, reveló que mantienen reuniones con frecuencia con empresas que desean instalarse en la ciudad.

Con esta modificación, se busca facilitar la llegada de pequeñas, medianas y grandes empresas a la ciudad con inversiones que generarán empleo y ayudarán a la continuidad de la actividad económica en la región.