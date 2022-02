Perdió Denver y Campazzo jugó pocos minutos

En una nueva jornada de la NBA, los Denver Nuggets perdieron 130-115 ante los Timberwolves. El base argentino Facundo Campazzo jugó pocos minutos en el enfrentamiento que disputó su equipo de visitante.

La gran figura de los locales fue Karl Anthony Towns con 24 puntos y 10 rebotes.

El cordobés estuvo en cancha 12 minutos, y aportó 4 asistencias, 2 rebotes, 2 robos y 1 bloqueo.

Por decisión del entrenador Michael Malone, lo retiró de la rotación habitual del equipo al base de la Selección Argentina. Uno de los puntos que incidió fue su falta de efectividad en el tiro de tres puntos.

«El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Nah’Shon) Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto. Sentimos que debíamos probar algo distinto», expresó Malone, días atrás, sobre los pocos minutos que está en cancha el argentino.