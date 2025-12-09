Biguá le barrió la serie a Del Progreso y tiene una vida más en el PreFederal de básquet

Biguá dio el golpe en Roca, le ganó a Del Progreso por 72-57 en El Gigante de la calle Maipú y barrió 2-0 la serie para evitar el descenso en el torneo PreFederal de básquet. Con esta victoria, el equipo neuquino tiene una vida más para seguir en la elite durante la próxima temporada, pero además para ganarse la última plaza para la Liga Federal 2026.

Los de la costa esperan por el perdedor de la final del Ascenso entre Club Plottier y Petrolero Argentino, que están 1-1 y este miércoles 10 a las 21:30 definirán el título (y el lugar para la LFB) en El Histórico. Hasta el momento, los seis que tienen asegurada su presencia en la competencia nacional son Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca y Atlético Regina. Son seis y faltan dos.

Tremendo arranque y partido controlado

Biguá ganó el primer cuarto por un categórico 29-10 y ese arranque fue fundamental para el resto del encuentro. Lejos de aflojar, el segundo parcial terminó 24-14 y ese 53-24 resultó un golpe decisivo para el quinteto roquense, que reaccionó en los últimos dos (20-9 y 13-10), pero fue muy tarde.

Francisco González (23 puntos), Tomás Djenderedjián (14), Josué Santillán (11) y Nahuel Muñoz (9 y 9 rebotes) armaron el cuarteto goleador de los neuquinos, que habían ganado con lo justo el primer partido de la llave (81-79), pero mostraron su mejor versión como visitantes. En el dueño de casa sobresalieron Jorge Coronado (15 y 17 rebotes), Facundo Marcilla (15) y Luca González (12), aunque no pudieron evitar la caída en el segundo punto de la serie.

La diferencia en los lanzamientos de dos fue la clave del juego: Biguá terminó con un 53% (24-45), mientras que Del Progreso se quedó en 36% (17-47). Aunque el local dominó en rebotes (44-39) y asistencias (14-9), la buena efectividad de Djenderedjián (6-8), Santillán (5-10) y González (7/14) terminó con las ilusiones del local.