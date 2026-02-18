Picadas en Centenario: la Doble M arranca con un millón de pesos en premios

Este miércoles 18 de febrero, el autódromo de Centenario será escenario de la primera fecha de la Doble M, el evento especial de picadas que se disputará durante dos semanas consecutivas, con continuidad el 25 de febrero. Luego del gran éxito de la Triple V, que reunió a una importante cantidad de pilotos y público durante enero, la expectativa vuelve a ser alta para este nuevo formato de dos jornadas que promete mantener el espectáculo y la convocatoria.

Organizada por Speed Races Centenario, la Doble M volverá a reunir a los principales exponentes de las picadas en autos y motos, con un parque numeroso y un show que continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano en la región.

Las competencias de autos comenzarán a las 21:30.

Premios, entradas y cronograma

Durante la jornada también se realizará la entrega de trofeos del campeonato de la Triple V, y habrá $1.000.000 en premios, sumando un atractivo especial a la primera fecha del certamen, que seguramente tendrá una gran convocatoria.

La actividad de hoy comenzará desde las 18, con la apertura de puertas. A las 19 se pondrán en marcha las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos saldrán a pista a partir de las 21:30. Las entradas generales en puertas tendrán un costo de $15.000, mientras que el ingreso vip (acceso a pista), saldrá $25.000.