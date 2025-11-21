Picante cara a cara entre el Puma Martínez y Jesse Rodríguez: hora, TV y datos clave de la pelea

El Puma Martínez y Bam Rodríguez se sacaron chispas en el cara a cara.

Fernando “Puma” Martínez tiene una oportunidad histórica este sábado por la noche: el argentino se jugará tres coronas de la categoría Supermosca (115 libras / 52,5 kg) frente al estadounidense Jesse Rodríguez. La pelea se disputará en Riad, Arabia Saudita, y estarán en juego los títulos de la AMB, CMB y OMB.

El encuentro comenzará aproximadamente a las 21 (hora argentina) y la transmisión será exclusivamente por DAZN, con un costo de 24,99 dólares para el público argentino.

Rodríguez, nacido en San Antonio, Texas, posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Martínez, por su parte, llega como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Quien se imponga reunificará las tres coronas y quedará a un paso del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), actualmente en manos del mexicano Wilberto García Pérez, con la posibilidad de lograr la unificación total de la categoría.

Así fue el cara a cara entre los boxeadores.

👊🏼 EL CARA A CARA ENTRE EL PUMA MARTÍNEZ Y BAM RODRÍGUEZ. pic.twitter.com/NRP0vziURq — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) November 20, 2025

Cómo llegan a la pelea

Ambos boxeadores están invictos. Martínez, de 34 años, disputó 18 combates, ganando todos, 9 por nocaut. Rodríguez, de 25 años, triunfó en los 22 encuentros que disputó, 15 por KO.

La ventaja para Martínez es que Bam Rodríguez nunca peleó fuera de su país. El Puma, en cambio, acumula experiencia internacional y viene de defender con éxito su título AMB en Japón, donde en mayo venció por puntos al local Kazuto Ioka.

En cuanto a la contextura física, Rodríguez mide 1,63 metros, superando en seis centímetros a Martínez, que mide 1,57 metros. El estadounidense cuenta además con la preparación de Robert García, entrenador de renombre que trabajó con Marcos Maidana en sus combates ante Floyd Mayweather.

La cartelera completa